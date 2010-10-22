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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

امارات در نزدیکی تنگه هرمز پایگاه نظامی می سازد

امارات در نزدیکی تنگه هرمز پایگاه نظامی می سازد

مسئولان نظامی امارات متحده عربی از ساخت پایگاه نظامی در امیرنشین فجیره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القناه،مقامات نظامی امارات تاکید کردند: اهمیت استراتژیک امیرنشین فجیره سبب ایجاد پایگاه نظامی دریایی درآن شده  زیرا فجیره درنزدیکی تنگه هرمز که دارای اهمیت مهمی است، قراردارد.

مسئولان اماراتی اعلام کردند: احداث این پایگاه با توجه موقعیت استراتژیک آن که مشرف بر دریای عمان ازاهمیت به سزایی در طرحهای دفاعی برخودار است.

این مقامات تاکید کردند: این پایگاه درحمایت از سواحل امارات و سهولت دریانوردی درتنگه هرمز که شریان حیاتی عبور نفت جهان محسوب می شود ،نقش راهبردی دارد.

به گفته مسئولان اماراتی این پایگاه نقش مهمی در پاسداری از شرق این کشور و منافع عالی امارات، سلامت تجارت دریایی و کمک رسانی در سوانح طبیعی نقش حیاتی دارد.

کد مطلب 1175642

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