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۲۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

یک انبار مهمات در ولایت نیمروز افغانستان کشف شد

یک انبار مهمات در ولایت نیمروز افغانستان کشف شد

کابل-دفتر منطقه ای مهر در افغانستان : پلیس افغانستان از کشف یک انبار مهمات متعلق به شبه نظامیان مخالف دولت در ولایت نیمروز خبر داد.

به گزارش مهر، به گفته مقامات پلیس نیمروز، این انبار مهمات که متعلق به مخالفین دولت است در جریان یک عملیات تجسسی پلیس در شهر "زرنج" مرکز ولایت نیمروز کشف و ضبط گردیده است .

از این انبار مهمات 30 راکت RPG7 و پانزده گلوله  توپ هاوان کشف شده است.

عبدالجبار پردلی فرمانده پلیس نیمروز با تایئد این خبر گفت : این مهمات به تازگی از سوی طالبان در این انبار جاسازی شده بود و قرار بود از آنها در عملیاتهایی علیه دولت کابل و نیروهای ائتلاف استفاده شود.

به گفته این مقام امنیتی، در ارتباط با این انبار کسی بازداشت نشده اما بررسی در این زمینه آغاز شده است.

این پانزدهمین انبار مهماتی است که در سال جاری در ولایت نیمروز کشف می شود.

کد مطلب 1175644

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