اطلاعات سهام عدالت 50 میلیون ایرانی دریافت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مختاری دولت آبادی عصر پنج شنبه در همایش بزرگ سهام عدالت مازندران در مجتمع آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر افزود: تاکنون اطلاعات حدود 50 میلیون نفر دریافت شده که بعد از پالایش و پردازش اطلاعات برای حدود 43 میلیون نفر دعوتنامه صادر شده و اطلاعات 37 میلیون نفر ثبت نهایی شد و به طور قطع می توان گفت: تاکنون 37 میلیون نفر سهام دار هستند.

وی خاطرنشان کرد: سود سهام عدالت سال های 85 و 86 توزیع شده که 5/4 میلیون نفر مشمولین مرحله اول یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و مدد جویان بهزیستی و همچنین رزمندگان فاقد شغل بود که به ازای هر نفر 40 هزار تومان پرداخت شد.

رئیس دبیرخانه مرکزی سهام عدالت کشور اظهار داشت: سال 86 نیز شامل 30 درصد روستائیان محروم و کارکنان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی بوده که جمعیتی بالغ بر 20 میلیون و 600 هزار نفر را در بر دارد.

دولت آبادی افزود: از این تعداد تنها سود 17 میلیون و 600 هزار نفر از آنها به مبلغ هزار و 62 میلیارد تومان پرداخت شده که شامل بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی و کارکنان شاغل آموزش و پرورش است و برای سه میلیون نفر دیگر از شاغلین دستگاههای اجرایی هنوز سود پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: به ازای هر نفر در مرحله اول و دوم 80 هزار تومان و برای بازنشستگان 40 هزار تومان و شاغلین دستگاههای اجرایی نیز 40 هزار تومان سود پرداخت می شود.