نتایج علمی را باید با زندگی مردم پیوند دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی شامگاه پنج شنبه در آیین پایانی سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی افزود: نتایج مقالات این کنفرانس ها باید در قالب یک نمایشگاه به صورت ملموس به مردم نشان داده شود.

منادی اظهار داشت: حاصل کار این کنفرانس ها باید گرهی از کار مردم باز کند و در شهرها به صورت عملیاتی به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به نتایج دوره های قبلی این کنفرانس، گفت: سال گذشته طی جلسات برگزار شده با شهردار تبریز و وزیر مسکن و شهرسازی، تصمیماتی در رابطه با حذف حاشیه نشینی اطراف تبریز اتخاذ شد.

منادی خاطرنشان کرد: مکانی تعیین شده است که ساکنان مناطق حاشیه نشین را پس از ساخت ساختمان های مقاوم و مستحکم به آنجا منتقل خواهند کرد.

وی تشریح کرد: این اقدام علاوه بر مقاوم سازی ساختمان ها و ارتقای سطح زندگی و فرهنگ مردم زیر خط فقر، با حذف حاشیه نشینی موجب زیباسازی شهر نیز می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در دوره های پیشین این کنفرانس قول ایجاد مرکز پژوهش های مقاوم سازی در شهر تبریز داده شده بود که اکنون زمینه راه اندازی آن فراهم شده است.

منادی اظهار داشت: در آستانه بودجه سال 90، می توان در ردیف بودجه های تحقیقاتی این کنفرانس را نیز منظور کرد.

منادی تاکید کرد: دانشی که تولید می شود و مقالات معتبر بین المللی باید با اجرایی سازی رفاه مردم را افزایش دهند.

سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای با محوریت مهندسی پل، شریان های حیاتی و تکنولوژی بتن با حضور مسئولان کشوری، استانی و سفیران 21 کشور لرزه خیز، 28 و 29 مهر در تبریز برگزار شد.