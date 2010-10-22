سلامت روان؛ مقوله ای فراموش شده در زندگی ماشینی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گفته بسیاری از کارشناسان، برای افرادی که به بیماری های جسمی مزمن مبتلا هستند، نیاز واقعی برای مقابله با مشکلات مربوط به سلامت روان آن ها نیز وجود دارد .

با این حال اما درحالیکه اغلب کشورهای در حال توسعه کمتر از دو درصد از بودجه ملی خود را به مراقبت های روان درمانی اختصاص داده اند، در کشورهای توسعه یافته مراقبتهای روانی نه تنها بخش زیادی از هزینه های دولت را تشکیل می دهد بلکه همچنین تاثیر بزرگی بر درآمدهای ناخالص کشورها دارد .

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: بر اساس آمار یک درصد مردم کشور دارای اختلالات روانی شدید و ناتوان کننده و 10 درصد نیز دارای اختلالات خفیف روانی هستند .

" زهرا نادری" افزود: با این حساب حدود نیم میلیون بیمار روانی شدید و 10 برابر آن بیمار روانی خفیف وجود دارد .

وی ادامه داد: از طرفی بین 15 تا 20 درصد افرادی که به درمانگاه ها، مراکز بهداشتی و بیمارستانها مراجعه می کنند مشکلات خفیف روانی دارند که خودشان از این موضوع بی خبر هستند .

وی اضافه کرد: با وجود مجموع این عوامل تسهیلات بهداشت روان از قبیل تعداد تختهای بیمارستانی برای بستری و نگهداری درمانی این بیماران در کشور ایران بسیار اندک است .

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ایلام به عمده مشکلات بیماران روانی اشاره کرد و گفت: بیشتر این بیماران از نگرشهای منفی مردم جامعه رنج می برند .

این متخصص اعصاب و روان، فقدان همدردی افراد با این بیماران و از همه مهمتر اعمال توجه به بیماری و علائم آن و کم توجهی به خود بیمار، نیازها و توانائیهای باقیمانده بیمار را از دیگر مشکلات این بیماران عنوان کرد .

نادری یکی از عمده ترین مشکلات این بیماران را فقر اقتصادی و ناکافی بودن تعهد سازمانهای بیمه گر در مقابل هزینه های بستری این بیماران برشمرد .

وی در خصوص علل افزایش و شیوع بیماری های روانی گفت: عدم درک درست از نحوه شروع و طولانی بودن مدت بیماری و عدم درمان بموقع یکی از این علل محسوب می شود .

نادری گفت: از طرفی عدم برنامه صحیح درمانی، عدم اطلاع کافی خانواده و نزدیکان بیمار و نبودن وسایل درمانی در همه شهرها، فقر مالی، و پیشرفت صنعت و زندگی ماشینی از دیگر علل افزایش و شیوع بیماری روانی است .

وی با ذکر اینکه هم اینک 385 بیمار روانی در این استان شناسایی و زیر پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند گفت: سازمان بهزیستی خدمات گسترده ای برای این بیماران پیش بینی و به آنها ارایه می کند .

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ایلام ادامه داد: از این تعداد 80 نفر در مرکز شبانه روزی بیماران روانی کوثر واقع در مرکز استان نگهداری، 50نفر از طریق ویزیت در منزل و 50نفر نیز در مرکز روزانه این سازمان نگهداری می شوند .

وی اضافه کرد: این افراد از خدمات مختلف مستمری، حمایتی، معیشتی، تخصصی و درمانی این سازمان در طول سال برخوردارند .

وی با اشاره به اینکه یک درصد افراد هر جامعه دچار اختلالات روانی هستند گفت: جمعیت استان حدود 650 هزار نفر بوده که با این حساب حداقل 650 بیمار روانی مزمن در این استان وجود دارد .

به گفته نادری، این در حالی است که از این تعداد تنها 385 نفر تاکنون شناسایی و زیر پوشش خدمات این سازمان قرار گرفته اند و مابقی یا پشت نوبت دریافت خدمات بوده و یا شناسایی نشده اند .

معاون توانبخشی بهزیستی ایلام به خدمات این سازمان به بیماران روانی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت معیشتی این بیماران و پرداخت مستمری بر اساس دستورالعمل های جاری، اصلاح وضعیت بیمه و پیگیری بیمه تکمیلی، ایجاد مراکز نگهداری، توانبخشی و مراقبتهای شبانه روزی بیماران ساکن در روستاها و توسعه مراکز پیگیری درمان و توانبخشی به بیماران روانی مزمن در منزل از جمله خدمات این سازمان به این افراد است .

وی توسعه مراکز پیگیری درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن در منزل، تامین کارت سوخت، تقویت ارتباطات درون بخشی در راستای درمان و توانبخشی بیماران روانی مزمن از قبیل استفاده از خدمات مشاوره، ترک اعتیاد و اشتغال، تامین هزینه ایاب و ذهاب و تامین یارانه مراکز غیر دولتی را از دیگر خدمات و حمایتهای این سازمان به بیماران روانی برشمرد .

به گزارش خبرنگار مهر، در واقع هدف اصلی بهداشت روانی پیشگیری از وقوع ناراحتی ها و به مهنای وسیع کلمه بوجود آوردن عوامل مکمل زندگی سالم و طبیعی و درمان اختلالات کوچک رفتاری به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید و روانی است.

سازمان بهداشت جهانی پیش بینی می کند تا 20 سال آینده مردم بیش از هر بیماری دیگری به اختلالت روانی مبتلا می شوند همچنین یک بررسی جهانی بهداشت اعلام کرده تا سال 2020 میلادی، 70 درصد مرگ و میرهای جوانان در کشورهای جهان سوم از جمله ایران به سه دلیل مصرف دخانیات، چاقی و فشار عصبی است بنابراین لازم است مسئولان امر هرچه زودتر به فکر راه چاره ای برای این مشکل به کار گیرند.