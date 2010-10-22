به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو در حاشیه بازدید از اردوی تیم وزنهبرداری معلولان ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مطلعید که در عرصه ورزش اتفاق بزرگی پیش رو داریم به نام بازیهای آسیایی. این بازیها امتحان خوبی است برای شناخت ظرفیتها و تواناییهای ما و همچنین کارهایی که در ورزش انجام شده است.
وی ادامه داد: در این فرصت من از اردوها و فدراسیونهای مختلف ورزشی بازدید کردهام. بچههای قهرمان ایران در همه رشتهها در تلاش هستند تا در این پیکارها عنوانی شایسته نام ایران کسب کنند. امروز هم فرصتی دست داد تا دیداری داشته باشیم با بچههایی که خود را برای بازیهای پاراآسیایی آماده میکنند.
رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به برگزاری نخستین دوره بازیهای پاراآسیایی گوانگجو گفت: باید به همه اردوهای معلولان هم مانند دیگر ورزشکاران سر بزنیم. امروز توفیق شد در کنار برو بچههای وزنهبرداری حضور پیدا کنیم. اعتقاد دارم کاری که این ورزشکاران با وزنههای سنگین میکنند به راحتی میسر نیست و انسان از اراده قوی و همت مضاعف آنها متعجب میشود.
معاون رئیس جمهور در امور ورزش با طرح این موضوع که "من از مقاومت و اراده ورزشکاران معلول درس میگیرم"، تصریح کرد: وضعیت و آمادگی ورزشکاران معلول خیلی خوب است. اطمینان دارم کاروان "محرم" (عنوان کاروان ورزشی ایران در نخستین دوره بازیهای پارآسیایی) موفقیتهای گذشته ورزش ایران در بخش جانبازان و معلولان را تکرار خواهد کرد.
در ادامه این گفتگو که در محل آکادمی ملی المپیک انجام شد، خبرنگار مهر از سعیدلو پرسید:" با جمعبندی که از شرایط فدراسیونها و تیمهای ورزشی اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگجو داشتهاید، فکر میکنید، کاروان ورزشی ایران بتواند در گوانگجو عنوان ششمی دوحه را تکرار کرده و یا حتی به ردهای بالاتر صعود کند؟"
رئیس سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این پرسش اظهارداشت: همانطور که میدانید در دوره گذشته کاوران ورزشی ایران عنوان ششم آسیا را کسب کرد. طی این مدت تلاشهای گستردهای شده تا این عنوان تکرار شود و حتی رتبهای بالاتر از دوره قبل کسب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ملاک ردهبندی کشورها در ردهبندی نهایی بازیهای آسیایی مدال طلایی است که کسب میکنند، افزود: براساس یک روال معمول چندین ساله، کشوری که در دوره گذشته بازیهای آسیایی عنوان چهارم را به خود اختصاص داده چیزی در حدود 25 مدال طلا کسب کرده و این در حالی است که ورزشکاران ایرانی تنها موفق به دستیابی به 11 مدال طلا از بازیهای آسیایی دوحه شدند. این نشان میدهد که تعداد مدال طلای کشور چهارم تا کشور ششم به اندازه دو برابر است.
رئیس سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد: اینکه پیش از این بحث شده در بازیهای آسیایی گوانگجو کاروان ورزشی ایران رتبه چهارم را کسب میکند نمی دانم با کار کارشناسی این موضوع مطرح شده تا صرفا امیدواری بوده است اما من اعتقاد دارم میشود به این عنوان رسید و میتوانیم روزی 11 مدال طلای خود را 25 مدال کنیم اما رسیدن به این جایگاه نیازمند تلاش بیشتر و صرف زمان است.
وی افزود: برای رسیدن به یک مدال طلا افراد زیادی زحمت میکشند. دستیابی به مدال طلای بازیهای آسیایی به راحتی ممکن نیست. باید برنامهریزی کنیم و علم و دانش را به ظرفیتهای جسمی و بدنی ورزشکار خود چاشنی کنیم تا موفقیتهای ما در میادین ورزشی بیشتر از قبل شود.
سعیدلو با بیان اینکه کشور چهارم دوره گذشته بازیهای آسیایی تلاش میکند تعداد 25 مدال طلای دوره گذشته خود را افزایش دهد و این یک امر طبیعی است، اظهارداشت: رسیدن به رتبه چهارم بازیهای آسیایی دور از دسترس نیست و میتوانیم با یک برنامه ریزی چند ساله به این هدف برسیم. حتی با کار حساب شده و برنامه محور این توانایی را داریم که برای کسب رتبههای سوم و بالاتر بازیهای آسیایی با دیگر کشورها رقابت کنیم.
سعیدلو در ادامه صراحتا به جایگاه ورزش ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو اشاره کرد و گفت: در این دوره اگر تلاشهای ما مثبت باشد و نسبت به دیگران بیشتر کار کرده باشیم، میتوانیم یکی از رتبههای پنجم تا هشتم را به خود اختصاص دهیم. اگرچه فاصله رتبههای کشورهای پنجم تا هشتم و نهم به بالا فقط در یک مدال طلاست. بین ما و کشور چهارم در رده بندی مدالی بازیهای آسیایی فاصله دوبرابری در مدال طلاست اما از رده پنجم به بالا اختلافها با یک یا دو مدال طلاست که اگر خوب برنامه ریزی کنیم و ورزشکارانمان هم آماده باشند میتوانیم با مدیریت حساب شده حتی یک رده در بازیهای آسیایی جلو برویم. اما اینکه چهارم شویم نیاز به یک برنامه ریزی پنج ساله، سرمایه گذاری، استعدادیابی و ... دارد.
وی با ابراز اطمینان از اینکه تعداد و رنگ مدالهای کاروان ورزشی ایران در گوانگجو نسبت به قطر بهتر خواهد بود، در خصوص پاداش مدالآوران بازیهای آسیایی گفت: بچههای ما برای سالم سازی روح و جسم خود کار میکنند و برای دلشان ورزش میکنند. این برای خوشحالی مردم کافی است اما بالاخره ما هم که مسئول برنامه ریزی ورزش هستیم باید برای آنها هم پاداش مناسب در نظر بگیریم.
سعیدلو افزود: پیش از این فاصلهای بین جوایز مدالآوران آسیایی با پارا آسیایی و پارالمپیک بود که ما آن را یکسان کردهایم. نسبت به گذشته هم میزان جوایز ورزشکاران مدالآور دو برابر شده و هم برای ورزشکاران سالم و معلول این جوایز یکسان شده است. در عین حال احساس کردیم مشکل ورزشکاران ما مسکن است به همین خاطر تصمیم گرفتیم به ورزشکاران طلایی بازیهای آسیایی یک مسکن هدیه کنیم.
خبرنگاری از سعیدلو در خصوص حضور رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاحیه بازیهای پاراآسیایی گوانگجو پرسید، که وی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان کرد: حتما برای حضور در مراسم افتتاحیه پاراآسیایی از آقای رئیس جمهور دعوت میکنیم. با توجه به علاقهای که آقای رئیس جمهور به ورزش معلولان دارند، قطعا اگر برنامههای کاری ایشان اجازه دهند در مراسم افتتاحیه پاراآسیایی گوانگجو شرکت خواهند کرد. ما هم به گونهای برنامه ریزی میکنیم که آقای رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این بازیها حضور پیدا کنند.
رئیس سازمان تربیت بدنی سال خوبی را برای ورزش ایران پیش بینی کرد و با ابراز امیدواری از درخشش ورزشکاران کشورمان در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی گوانگجو گفت: امیدوارم روزهای خوبی در آبان و آذر داشته باشیم و این دوماه، ماههای بیادماندنی برای ورزش ایران شود.
سعیدلو همچنین مدعی شد در ورزش ایران رویه کار کردن آرام است و کارها با آرامش دنبال میشود و در این خصوص افزود: روز پنجشنبه ملاقاتی داشتم با بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران. همانطور که میدانید تیم نوجوانان ایران در دوره گذشته قهرمان آسیا شده است و بازیکنان این تیم قدری نگران بودند که شاید نتوانند این عنوان را تکرار کنند. من به آنها تاکید کردم، نگران نباشند. ورزش همین است. اصل ورزش جوانمردی است، ورزش کردن با روحیه آرام و ادب است، خصوصا برای ما ایرانیها که در کشور اسلامی زندگی میکنیم و یکی از اهدافمان از ورزش کردن می تواند تبلیغ افکار و ایدههای انسانی باشد. من به بازیکنان تیم نوجوانان ایران گفتم مدال یک درجه است، شما تلاش کنید و اطمینان دارم که میتوانید در آسیا موفق شوید، تیمی که چنین اخلاقی دارد، حتما موفق می شود.
معاون رئیس جمهور با ابراز رضایت از شرایط حاکم بر فوتبال کشور گفت: امروز در فوتبال ایران آرامش حاکم شده است و میبینید لیگ امسال با روحیه و جوانمردانه در حال برگزاری است و کمتر شاهد مشکلات حاشیه ای بودهایم.
وی در خاتمه ضمن تبریک از بابت موفقیت تیم فوتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: یکی دو ساعت قبل از بازی با مسئولان باشگاه ذوب آهن در عربستان صحبت کردم و به آنها قول جایزه هم دادم که اگر به دیدار نهایی برسند به هرکدام از بازیکنان این تیم یک دستگاه خودرو اهدا خواهیم کرد. امیدوارم این تیم در دیدار نهایی نیز به پیروزی دست یابد و یکبار دیگر افتخار قهرمانی آسیا نصیب فوتبال ایران شود.
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