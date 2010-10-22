ادبیات و هنر بهترین واسطه انتقال فرهنگ عاشورایی به کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی زارع شامگاه پنجشنبه در بیست و چهارمین نشست از دوره دوم سلسله نشستهای عاشوراپژوهی "چهل منزل تا اربعین" با عنوان "شیوههای انتقال آموزههای عاشورایی به کودکان"که در سالن اجتماعات مرکز انجمنهای علمی حوزه علمیه به همت مرکز مطالعات راهبردی خیمه در قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به اینکه برای تربیت ادبی سه مرحله داریم، این مراحل را تفکر، نقل اندیشه به زبان و نقل از زبان به قلم عنوان کرد.
مدیر موسسه گل نرگس از فهم، بیان، بیان مجدد توسط مربی، توصیف توسط کودک، تصحیح لفظی توضیح و زیباسازی معنوی به عنوان مراحل رشد ادبی یاد کرد.
وی با بیان اینکه ادبیات و هنر بهترین واسطه برای انتقال عاشورایی به کودکان و نوجوانان هستند، جایگاه هنر را درون انسان و خودجوش عنوان کرد.
این کارشناس و محقق علوم تربیتی بیان کرد: ما برای اینکه بچهها را برا اساس اصل اول تربیتی که طرح کردیم بر آدمهای خوب، اسوه و الگو عبور دهیم تا به بصیرت برسند و تربیت شوند، چنگ به دامن امام حسین(ع) و درسهای عاشورا زدهایم.
زارع با اشاره به اینکه در سوگواره شعر عاشورایی کودکان، دو بحث ادبی و هنری وجود دارد و جایزه آن اردو است، گفت: اردو باعث میشود در کودک شوق ایجاد شود و یک فضای ایمن فراهم آید تا هنری خلق نماید که اثر آن برای همیشه در وجودش باقی میماند.
مدیر موسسه فرهنگی هنری گل نرگس وابسته به مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه ما در سوگواره فقط به سوگ نمیپردازیم، افزود: در موضوعات عاشورایی انتخاب موضوع برای کودکان و نوجوانان بیشتر در چارچوب عواطف و ارتباطات خانوادگی است که شخصیتهای عاشورایی با هم دارند.
وی پرستاری مادرانه حضرت امالبنین(ع) از فرزندان حضرت زهرا (س) در اوج ادب و احترام و ارتباط مادرانه آن حضرت امالبنین(س) با حضرت ابوالفضل(ع) و دوستی و رابطه سکینه و حمیده را از این موارد عنوان نمود.
این کارشناس و محقق علوم تربیتی با بیان اینکه کربلا یک الگوی تمام عیار، کامل و مثال زدنی است، تصریح کرد: امام حسین(ع) بهترین الگو برای رساندن کودکان به معرفتهای تجربی است که لازم است از این الگوی استفاده کنیم.
زارع با اشاره به اینکه اصل، روح و جان واقعه عاشوراست که جمیل است نه ظاهر این واقعه، تصریح کرد: حضرت زینب(س) نیز با چشم و با ذهنشان عاشورا را نمیبییند بلکه با قلب و با تمام وجودشان و اعماق دلشان میبینند که میگویند من جز زیبایی ندیدم.
مدیر موسسه فرهنگی هنری گل نرگس همچنین در این نشست گزارشی از نحوه شکلگیری و 12 دوره سوگواره عاشورایی کودکان و نوجوانان پرداخت و در پایان تعدادی از قطعههای ادبی کودکان و نوجوانان را نیز قرائت کرد.
در نشست عاشوراپژوهی بیان شد:
ادبیات و هنر بهترین واسطه انتقال فرهنگ عاشورایی به کودکان است
قم - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه فرهنگی هنری گل نرگس وابسته به مسجد مقدس جمکران ادبیات و هنر را بهترین واسطه برای انتقال فرهنگ عاشورایی به کودکان و نوجوانان عنوان کرد و گفت: امام حسین (ع) بهترین الگو برای رساندن کودکان به معرفتهای تجربی است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی زارع شامگاه پنجشنبه در بیست و چهارمین نشست از دوره دوم سلسله نشستهای عاشوراپژوهی "چهل منزل تا اربعین" با عنوان "شیوههای انتقال آموزههای عاشورایی به کودکان"که در سالن اجتماعات مرکز انجمنهای علمی حوزه علمیه به همت مرکز مطالعات راهبردی خیمه در قم برگزار شد در سخنانی با اشاره به اینکه برای تربیت ادبی سه مرحله داریم، این مراحل را تفکر، نقل اندیشه به زبان و نقل از زبان به قلم عنوان کرد.
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