ایران 2 - آرژانتین صفر / تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل تیم ملی فوتسال کشورمان ساعتی پیش در سالن "نیوتن فاریا" شهر آناپلیس به مصاف تیم ملی آرژانتین رفت و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر این تیم را از پیش رو بردارد و به مرحله نیمه نهایی رقابت ها صعود کند.

جدال تیم‌های ملی فوتسال ایران و آرژانتین در پایان وقت معمول با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا در وقت‌های اضافه دو تیم شانس خود را برای راهیابی به جمع چهار تیم برتر مسابقات بیازمایند.

در وقت‌های اضافه این شاگردان حسین شمس بودند که برتر از حریف قدرتمند خود ظاهر شدند و با گلزنی مصطفی طیبی و احسان زحمتکش شکست 2 بر صفر را بر این تیم تحمیل کردند.