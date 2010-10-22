بودجه ارائه کالابرگ برنج، روغن و شکر تامین شد

بهمن حاج علی در گفتگو با مهر گفت: با موافقت رئیس جمهوری و تامین اعتبار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ارایه کالابرگ برنج، روغن و شکر به مردم تامین اعتبار شده است.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور افزود: اعلام کالابرگ در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که مقطع زمانی حساسی است، نقش مهمی در تنظیم بازار دارد و از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: کالابرگ برنج نیز بعد از اتمام فصل برداشت و خرید تضمینی این محصول اعلام خواهد شد؛ اما باید این اطمینان را داد که تا پایان زمان خرید تضمینی برنج و به منظور حمایت از کشاورزان، این کالابرگ اعلام نخواهد شد.

به گزارش مهر، کالا برگ شماره 451 برای روستائیان و 351 برای بخش عشایری از مرحله سیزدهم برای دریافت 900 گرم روغن نباتی اعلام شده است.



