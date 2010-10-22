1600 زنجانی به سرزمین وحی مشرف می شوند

عبدالحمید عالی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: پنج کاروان زائران زنجانی "مدینه قبل" و چهار کاروان دیگر نیز "مدینه بعد" هستند که اولین کاروان دیروز اعزام شد.

وی با اشاره به این که آخرین گروه از حجاج زنجانی 10 آبانماه به عربستان اعزام خواهند شد ادامه داد: با توجه به محدودیت اعزام زائران در سال گذشته، امسال شاهد افزایش میانگین سنی حاجیان هستیم، بطوری که مسن ترین حاجی زنجانی در مناسک حج سالجاری 94 ساله است.

عالی با بیان اینکه جوانترین زائر اعزام شده زنجانی 21 ساله است افزود: در حج امسال بیش از 60 درصد حاجیان را آقایان تشکیل می دهند.

اولین کاروان حجاج زنجانی برای انجام مناسک حج روز پنجشنبه به عربستان اعزام شدند.