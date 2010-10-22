۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

1600 زنجانی به سرزمین وحی مشرف می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول امور حجاج و زائران اداره کل حج و زیارت استان زنجان گفت: امسال هزار و 605 زائر زنجانی به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

عبدالحمید عالی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: پنج کاروان زائران زنجانی "مدینه قبل" و چهار کاروان دیگر نیز "مدینه بعد" هستند که اولین کاروان دیروز اعزام شد.
 
وی با اشاره به این که آخرین گروه از حجاج زنجانی 10 آبانماه به عربستان اعزام خواهند شد ادامه داد: با توجه به محدودیت اعزام زائران در سال گذشته، امسال شاهد افزایش میانگین سنی حاجیان هستیم، بطوری که مسن ترین حاجی زنجانی در مناسک حج سالجاری 94 ساله است.
 
عالی با بیان اینکه جوانترین زائر اعزام شده زنجانی 21 ساله است افزود: در حج امسال بیش از 60 درصد حاجیان را آقایان تشکیل می دهند.
 
اولین کاروان حجاج زنجانی برای انجام مناسک حج روز پنجشنبه به عربستان اعزام شدند.
