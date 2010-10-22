به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش فیلم‌های مسابقه خارجی پنجاه فیلم به رقابت می‌پردازند. فیلم‌های "داستان کهن زندگی، عشق و سایر معجزات" و "ضرب المثل‌های بلاروسی" از کشور بلاروس، "پاپ آرت" انگلستان،"علایم" سوئیس، "من و هیولایم" سوئیس، "آواز مرغ انجیر خوار" کره، "علامت سنگی" نروژ،"جزایر بی کی نی- بهشت در منطقه خطرناک" آلمان، "عشق کودک" سوئد، "حمله آدمکشان" اسپانیا، "می‌دونم که میدونی" آلمان، "مسیر خانه" کره جنوبی،"کم کم " هنگ کنگ، "پسر اپرای چین" هنگ کنگ، "تله کابین" سوئیس، "طرح" صربستان،"کتاب‌های خاطره" آلمان- سوئیس، "چی می‌شد اگر او یک فرشته می‌شد" آلمان، "سکوت وزغ" ونزوئلا، "پست" آلمان، "فرمیک" آلمان، "پرنده جیوه‌ای" آلمان، "سال‌های گمشده لاک‌پشت دریایی" استرالیا، "سبد برنزی" اسپانیا، "شکننده" ایتالیا، "از دایره زد" لهستان، "رقص در دستشویی" انگستان

"زندگی من در دست توست" پرتغال، "باب" آلمان، "پیرزن و مانع" اسپانیا، "زمستان آلبرت" دانمارک، "گمشده و پیدا شده" ارمنستان، "وارمیتز" انگلستان، "سارقان کوچولو" اتریش- لتونی، "نگاه کن" لهستان، "گوریلا" فنلاند، "خداحافظ نه و نصفی" آلمان، "زنبور و کیک" آلمان، "کونادو رودا" اسپانیا، "آموزش احترام در ژاپن" انگستان، "از کودک تا بوسه (1)" فرانسه، "از کودک تا بوسه (2)" فرانسه، "ناشناخته‌های آمازون (1) " فرانسه، "ناشناخته‌های آمازون (2) فرانسه، "دی آهیجده" آلمان، "موش کور و کلم" فرانسه، "پاپد" کانادا، "دوست" هلند، "سرزمین کودکان ناشنوا" ایتالیا و"عشق بی‌مرز" چین فیلم‌های این بخش هستند.

در بخش فیلم‌های مسابقه ایرانی نود و هفت فیلم از کشورمان حضور دارند. "کدو قل‌قل‌زن" مهدی روشن ضمیر طبری، "هامون عشق" یاسر خیر، "نانی از دل سنگ" علی صمدی، "حریم (پدافند غیر عامل)"آذر مبارکی، "گنبد دوار" کاوه بهرامی مقدم، "آوای کرکیت" قدرت باقری، "نیهال" رضا دانش پژوه، "فرشته نگهبان آب" طلایه اطلسی،"سومین در" احمد بهرامی، "اشکوه (گل‌گاو‌زبان)" علی معصومی،"هدیه‌ای برای او" جواد تقوی، "داستان دو خط" رامین رهبر، "تسبیحی از ستاره" مهدی مختاری، "کیمیاگر" مهدی خرمیان،"فیروزه" سید مصطفی سیادت، "کشاورز و ربات" عبدالله علیمراد، "زیره‌ها هم گل دارند" محمد اسلامی، "بلوغ" پوران درخشنده، "چشم دل" علیرضا کلانتری، "چرخ، چوب، آتش" نرگس آبیار،"سرزمین من، جهان من » سودابه مجاوری، "بچه‌های کوچ" عباس مهاجران، "اسب ترکمن" عباس مهاجران، "بوستان نقش" فهیمه کاظمی،"سقا تالار" مجید قربانی- آهو دشتی، "از ته دل" پیام زین‌العابدینی،"امید" قاسم مطوری، "فرت بافی" محمد دستمالچیان، "آرزوهای گلنار" محمدرضا شهابی، "پرنده و درخت" محمدرضا سلطان پور، "لحظه‌های افتخار" جواد مهماندوست، "سه دار" مریم فتحی فر، "وندا" مریم فتحی فر، فرخ حنیفه نژاد، "چراغی در مه" پناه برخدا رضایی

"مقاومت" محمدرضا قهرمان، "پابوس" مهدی یارمحمدی، "دیدار" احمدرضا داوری، "پرندگان بال‌های خود را ترمیم می‌کنند"، زهره شعبانی، "کلاس اول ب" محمد نصیری، "بهروز و آرزوهایش" سیدوحید قاضی میرسعید، "مادرم حوا" هوشنگ صدفی کهنه شهری، "زمزمه زنده رود" جمال اسکویی، "همدرنگ" فریدون نجفی، "ایلوگ" فریدون نجفی، "پل عابر" اسماعیل جباری، "با دست‌های یک مادر" محمدرضا مهرآفرین، "تالاس" علیرضا دهقان، "چند پله بالاتر" اسفندیار شهیدی، "گل‌های مریم" روح‌الله اکبری، "بگذارید بازی کنیم"، "هوای بسته بندی شده" اکبر تراب پور،"مترسکی برای مزرعه" غریب منوچهری، "روزگار سپری شده" فرنوش عابدی، "پیرزن و گاو" احسان تسویه چی، "داستان‌های شنیدنی" سعید پنجی – حدیث عرفان، "گنج مثنوی" سلیم صالحی، "بن بست" فرنوش عابدی، "ماه و پلنگ" مجید بلادپس، "مروارید سرخ" بهروز سلطانی‌فر، "دوستان جنگل" کیانوش عابدی، "دخترک ابری" کارگروهی، "فیل کوچولو" محسن نظرپور، "نوازنده" کیانوش عابدی، "ماجراهای بهادر" مهدی خرمیان، "ماهرخ" حمیدرضا حافظی، "رویای گمشده" احسان معصوم، "رشت بازار" نادر شیخ الاسلامی، "ماجراهای غوری و کوری" سعید چاری، "خر حضرت عزیر (ع)" یونس عباس زاده، "شتر حضرت صالح (ع)" یونس عباس‌زاده، "الف، ب... کوه،ستان" حجت‌الله طوسی، "کاغذ زباله نیست" میلاد طوسی، "کاریز" سعید زراعیان

"آوایی برای مروارید" رضا رمضانپور، "قند تلخ" ارد زند، "یک نفس زندگی" شهرام درخشان، "داستان سفال" مریم بیانی، "فرش، تار و پود تمدن" عبدالرضا پیراحمدیان، "چوخا" مهدی رمضان‌زاده، "سنگ اول" ابراهیم فروزش، "مامان بهروز منو زد" عباس مرادیان، "درمانگر" محمود مزرعتی، نادیه جعفری، "یک روز آرام" نادر آلبو علی، "دزدان غیر دریایی" بیژن شیرمرز، "12 روز" مصطفی قربان‌پور، "دیو و دلبر" وحید نیکخواه آزاد، "به همین راحتی" مجید حسین شیرودی، "وقتی بهار می‌آید" شاهرخ دلکو، "پل" شاهپور شهبازی، "جنگ در بهشت" محمد حسین حقیقی، "سر خط" بهرام صادقی مزیدی، "جاودانه‌ها (2)" حمید سهیلی، "گسل تبریز" حمید سهیلی، "جایزه" روزیه حیدری، "خروس زری پیرهن پری" سیدعلی مفضلی، "پنجره" بهزاد رسول‌زاده، "بالاتر از سیاهی" وحید گلستان.

فیلم‌های بخش مسابقه فرهنگیان فیلمساز جشنواره فیلم رشد به این شرح است: "گهواره امیرعلی" داور علایی، "فصل سوم" علی بابایی، "زمین فوتبال" جلال نصیری هانیس، "نگین زاینده" آرش خزایی، مجتبی میرلوحی، "مثلثات" فاطمه گنجعلی، "یوسف ملا" علیرضا نوروزی خراسانی، "پارسا کوچولو" بهزاد مظاهری، "وقتی پروانه‌ها خواب باران می‌بینند" رضا عفتی – لاله دشتی، "قلب آرام" هوشنگ ارشادی و "همیشه فارس" وحید گلستان.

چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم رشد از هفتم تا چهاردهم آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.