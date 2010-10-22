فاصله ایستگاههای دوچرخه با مناطق مسکونی به 350 متر می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالویی با اعلام این مطلب افزود: طرح پایلوت دوچرخه بر اساس بررسیهای مطالعات شهرداری تهران انجام پذیرفت.



وی با اشاره به خرید 500 دستگاه دوچرخه افزود: شهروندان منطقه 8 می توانند با مراجعه به به ایستگاههای دوچرخه فرم درخواست عضویت در خانه های دوچرخه را تکمیل کرده و از این امکانات استفاده کنند.



شادالویی گفت: هم اکنون در محدوده منطقه 8 تهران 65 کیلومتر مسیر سبز دوچرخه وجود دارد که از میدان هفت حوض، ضلع شمال و جنوب خیابان شهید آیت حد فاصل خیابان دماوند و سر سبز را در بر می گیرد.



وی با تاکید بر اسقبال دانش آموزان منطقه 8 از دوچرخه برای سفرهای درون شهری افزود: هم اکنون از 9 هزار عضو خانه های دوچرخه 1500 نفر آنان دانش آموز هستند.



شهردار منطقه 8 با اشاره به اسقبال شهروندان منطقه 8 از دوچرخه گفت: این موضوع نشان می دهد در صورت فراهم بودن شرایط و مهیا بودن امکانات مورد نیاز می توان از این وسیله پاک بیش از پیش در سفرهای روزانه استفاده کنند.



وی به تعمیر رایگان دوچرخه های شهروندان در خانه های دوچرخه اشاره کرد و افزود: شهروندانی که دوچرخه هایشان نیاز به تعمیر دارد می توانند با مراجعه به خانه های دوچرخه از خدمات رایگان این کانکسها بهره مند شوند.