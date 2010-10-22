مقاوم سازی موجب ‌رونق اقتصادی در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محسن رضایی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه کنفرانس مقاوم سازی تبریز، اظهار داشت: هدف اصلی مقاوم سازی این است که ریسک محیط را کاهش دهد و زمانی که این ریسک کاهش پیدا کرد نه تنها سرمایه را اطمینان بخش می کند بلکه موجب رونق سرمایه گذاری نیز خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: من از مسئولان می خواهم تا با بازنگری در آیین نامه ها و جدی گرفتن دستاوردهای کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای، نتایج علمی حاصل از ارتبادط و تبادل اطلاعات مهندسان جهان را در این کنفرانس عملی و کاربردی تر کنند.

رضایی ادامه داد: برگزاری کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای باعث بازنگری در وضعیت و اصول ساخت پل ها و شریان های ارتباطی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: وقوع زلزله در ایران و تصور خسارات آن باعث عدم اطمینان در سرمایه گذاری شده و هزینه های بیمه ای، توسعه و رونق اقتصادی را بالا می برد، از این رو مقاوم سازی در رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری مهم است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هرگاه تصور شود که شریان های مهمی چون زیرساخت های مخابراتی، شبکه انتقال آب، برق و گاز آسیب پذیر است، عدم اطمینان را بالا برده رونق اقتصادی را کاهش می دهد.

رضایی ابراز داشت: مقاوم سازی در عین حال که دانشی تجربی و علمی است که به اصلاح و بهبود ساختار گذشته توجه می کند تا از آسیب های احتمالی کاسته شود، تجربه و دانش جدیدی برای ساخت و سازهای آتی محسوب می شود که باعث توسعه آینده نیز می شود.

وی گفت: دانشی که از دل مقاوم سازی بیرون می آید ارزشی کم تر از بهبود ساختار گذشته ندارد.

رضایی با تقدیر از برگزار کنندگان کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای، پیشنهاد داد: شما باید برای کنفرانس سال آینده نرم افزارهای شبیه سازی زلزله ای با دقت بالا تولید کنید که با وارد کردن نیروهای زلزله ای، متناسب با شهر، نوع آب و هوا و وضعیت جغرافیایی، میزان و نوع آسیب های وارده را در اختیار ما بگذارد.

گفتنی است سومین کنفرانس بین الملی مقاوم سازی لرزه ای طی روزهای 28 و 29 مهرماه و با حضور 21 کشور لرزه خیز جهان در تبریز برگزار شد.