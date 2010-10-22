حضور پرشور مردم قم حاکی از اوج اقتدار جمهوری اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه پنج شنبه در مراسم سیزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان با اشاره به شرایط مناسب استان اصفهان گفت: اصفهان اکنون در تمامی بخشها از شرایط مناسبی بهره میبرد و در تمامی بخشها دارای رتبه است.
ذاکر اصفهانی همچنین ادامه داد: آنچه در اصفهان پیش رو داریم یک استراتژی است و با یک استراتژی مشخص کار خود را شروع کرده و بر اساس برنامه حرکت میکنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون بیش از برنامه دیده شده در اصفهان کار شده چنانچه در اجرای به مصوبات سفرهای سه گانه رئیس جمهور به اصفهان تاکنون شرایط خوب بوده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: سعی و تلاش ما این است تا نگاه کل نگرانه داشته باشیم و از خردنگری پرهیز کنیم زیرا خردنگری همچون یک ویروس خودنمایی میکند.
ذاکر اصفهانی اظهار داشت: برخی میخواهند ما به مسائل خرد بپردازیم اما نباید وقت یک استاندار صرف مسائل خرد بشود.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور به استانداران اختیار داده است که مسائل را خودشان دنبال کنند ادامه داد: باید از سرمایهگذاران، گردشگری و مسائلی از این قبیل از دیگر کشورها در جهت تعالی نظام استفاده کرد.
ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه میزان درآمد اصفهان بالاست، اظهار داشت: بخش وسیعی از این درآمدها خارج از استان در تهران یا کشور خرج میشود و با این درآمد میتوان استان را اداره کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به نخبگانی که در اصفهان حضور دارند، گفت: میتوان از مجموع آنها استفاده کرد و باید از سرمایه انسانی که بالاترین سرمایه است، استفاده کرد.
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