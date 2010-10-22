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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

در دیداری تدارکاتی/

تیم ملی بسکتبال مغلوب گالاتاسرای شد

تیم ملی بسکتبال مغلوب گالاتاسرای شد

ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان نتیجه سومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی ترکیه را با 12 اختلاف امتیاز به تیم گالاتاسرای واگذار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان مقابل تیم دسته اولی گالاتاسرای ترکیه پنجشنبه شب در استانبول برگزار شد و با نتیجه 62 بر 74 به پایان رسید.

شاگردان وسلین ماتیچ که دوشنبه گذشته برای برپایی اردو و برگزاری دیدارهای تدارکاتی به ترکیه سفر کردند، در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که در دو دیدار تدارکاتی دیگر موفق به شکست حریفان خود شده بودند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل "باشاک شهیر" به برتری 70 بر 50 دست یافت. سپس در مصاف با "داریو شافاکا" با نتیجه 83 بر 38 برتری را از آن خود کرد.

دیدار با گالاتاسرای آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان در اردوی آماده سازی استانبول بود.

مهدی کامرانی، آرن داودی، امیر امینی، سامان ویسی، حامد آفاق، اوشین ساهاکیان، اصغر کاردوست، جابر روزبهانی، محمد حسن‌زاده، علی دورقی، حامد سهراب‌نژاد، روزبه ارغوان، حامد سهراب‎نژاد، سعید داورپناه و علی جمشیدی بازیکنانی هستند که در این اردو شرکت داشتند.
 
تیم ملی بسکتبال برای حضور در شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی آماده می‎شود. این بازی‎ها 21 آبان‌ماه در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1175726

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