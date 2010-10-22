تیم ملی بسکتبال مغلوب گالاتاسرای شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان مقابل تیم دسته اولی گالاتاسرای ترکیه پنجشنبه شب در استانبول برگزار شد و با نتیجه 62 بر 74 به پایان رسید.

شاگردان وسلین ماتیچ که دوشنبه گذشته برای برپایی اردو و برگزاری دیدارهای تدارکاتی به ترکیه سفر کردند، در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که در دو دیدار تدارکاتی دیگر موفق به شکست حریفان خود شده بودند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی خود مقابل "باشاک شهیر" به برتری 70 بر 50 دست یافت. سپس در مصاف با "داریو شافاکا" با نتیجه 83 بر 38 برتری را از آن خود کرد.

دیدار با گالاتاسرای آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال کشورمان در اردوی آماده سازی استانبول بود.

مهدی کامرانی، آرن داودی، امیر امینی، سامان ویسی، حامد آفاق، اوشین ساهاکیان، اصغر کاردوست، جابر روزبهانی، محمد حسن‌زاده، علی دورقی، حامد سهراب‌نژاد، روزبه ارغوان، حامد سهراب‎نژاد، سعید داورپناه و علی جمشیدی بازیکنانی هستند که در این اردو شرکت داشتند.