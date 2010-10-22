کاهش نسبی دما در سه روز آینده برای بیشتر نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی نشان می دهد که فردا شنبه برای سواحل دریای خزر رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد دور از انتظار نیست.

در سه روز آینده برای اکثر نقاط کشور به ویژه سواحل دریای خزر کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

بنابراین گزارش، طی دو روز آینده به تناوب برای استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

آسمان تهران برای روز شنبه صاف در پاره ای نقاط غبار صبحگاهی و در ارتفاعات افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

دمای هوای تهران نیز حداقل 16 و حداکثر 27 درجه سانتیگراد است.