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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

در فاصله یک هفته تا انتخابات/

"دیلما روسف" شانس اول ریاست جمهوری برزیل است

"دیلما روسف" شانس اول ریاست جمهوری برزیل است

تنها در فاصله یک هفته مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در برزیل نظرسنجیها نشان می دهد: "دیلما روسف" بیشترین شانس را برای احراز این مقام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نتایج یک نظرسنجی جدید که امروز منتشر شده، نشان می دهد دیلما روسف در حال حاضر 50 درصد از آرای مردم برزیل را در انتخابات ریاست جمهوری در اختیار دارد.

این در حالی است که در این نظرسنجی "خوزه سرا" اصلی ترین رقیب روسف 40 درصد از آرا را به خود اختصاص داده است.

پیش از این نیز روزنامه های برزیلی در نظرسنجی های مختلفی از پیشی گرفتن نامزد مورد حمایت "لولا داسیلوا" ریاست جمهوری فعلی برزیل در انتخابات پیش رو خبر داده بودند.

بر این اساس، در روزهای اخیر میزان حمایت مردمی از تنها نامزد زن انتخابات ریاست جمهوری این دوره در برزیل رو به افزایش نهاده است.

کد مطلب 1175733

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