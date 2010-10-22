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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

در گرگان؛

خراسان رضوی قهرمان مسابقات کریکت بانوان کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقات قهرمانی کریکت بانوان کشور با قهرمانی تیم خراسان رضوی در گرگان پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها با حضور 180 ورزشکار و 12 تیم از مناطق مختلف کشور عصر پنجشنبه در گرگان پایان یافت.

در مسابقات پایانی این رقابتها، تیمهای خراسان رضوی اول، کرمان دوم و گلستان سوم شد.
 
تیم گلستان در رقابتهای پایانی برابر تیم خراسان رضوی با امتیاز 40 بر 41 مغلوب شد و به مقام سوم دست یافت و تیم سیستان و بلوچستان نیز چهارم شد.
 
مرحله پایانی این مسابقات به صورت دوره ای برگزار شد و تیمهای برتر براساس تعداد برد برگزیده شدند.
 
این رقابتها از شنبه هفته گذشته آغاز شد و 14 ورزشکار برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی معرفی می شوند.
 
گلستان در مسابقات بسکتبال نوجوانان سوم شد
 
همچنین تیم گلستان مقام سوم بسکتبال نوجوانان منطقه یک کشور را بدست آورد.
 
این تیم با کسب دو برد و دو باخت و شش امتیاز در این رقابتها سوم شد و تیمهای خراسان رضوی و تهران برای کسب قهرمان این مسابقات رقابت می کند.
 
این رقابتها با حضور پنج تیم در ورزشگاه آزادی گرگان درحال برگزاری است.
کد مطلب 1175739

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