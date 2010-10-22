31 روستای زنجان برای مهاجرت معکوس مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه مهاجرت معکوس روستاهای استان زنجان، با اشاره به اینکه زمین رایگان به متقاضیان 18 روستای استان انجام گرفته است، افزود: در ماه های آتی نیز روستاهای باقی مانده زمین رایگان در یافت می کنند.



وی تامین زمین رایگان در روستاها را از سیاست های تشویقی مهاجرت معکوس در استان دانست و ادامه داد: در این بخش روستاهای دارای زیرساخت از زمین رایگان بهره مند می شوند.



رفیعی با یادآوری اینکه از سال گذسته برنامه های مختلفی برای مهاجرت معکوس روستاییان این استان انجام گرفته است افزود: برای ماندگاری بیشتر روستاییان تسهیلات مناسبی در بخش های مختلف در اختیار آنها قرار می گیرد.



استاندار زنجان نیز در این جلسه گفت: در روستاها به دلیل عدم وجود امکانات رفاهی و خدماتی و حاشیه نشینی روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند و به سمت حاشیه نشینی در شهرها وی روند



محمد رئوفی نژاد افزود: بحث مهاجرت معکوس چند سالی است که مطرح هست و به صورت عملیاتی و کاربردی و منسجم برنامه ها اجرا و دنبال نشده است.



وی اظهار داشت: در راستای اجرای این کار باید همه مسائل و ناهنجاری های شهری را بررسی کنیم و از دید اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و چه بعد مسائل امنیتی و دید ظواهر عدالت محوری عمدتا درگیر موضوع و مقوله ای به نام حاشیه نشینی را به طوری که زایده مستقیم روستاییان به شهرها شده را بررسی کنیم.



استاندار زنجان همچنین با تاکید بر توسعه اتحادیه های تعاونی روستایی افزود: این طرح در استان یک سال است که شروع شده و کارها به تعاونی ها واگذار خواهد شد و اعتبارات و حمایت جدی در این کار صورت خواهد گرفت و مدیران دستگاهها وظیفه دارند منسجم و هماهنگ کار این کمیته را دنبال کنند.

رئوفی نژاد همچنین با اشاره به کمیته مهاجرت معکوس استقبال روستاییان از کار و عملکرد این کمیته راخوب ارزیابی کرد و گفت: دستگاههای اجرایی هر چه جدی تر از گذشته نسبت به مهاجرت معکوس توجه داشته باشند و موضوعات مهم و کاربردی و برنامه ها و راهکارهای الویت دار که اهداف جدی و اثر مثبتی دارد را در جلسات ارائه دهند.

وی تاکید کرد: نسبت به تدوام و اجرای این کار و مهاجرت معکوس روستاییان اختصاص زمین رایگان به روستاییان را ساماندهی شده و در خصوص ایجاد اشتغال در حوزه ابزار تشویقی قابل توجهی را در اختیار روستاییان قرار داده شود.

رئوفی نژاد افزود: توجه به انشعابات ( آب، گاز، مخابرات و برق) باید در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد لذا توجه به این زیر ساختها و عملیاتی کردن آنها مهاجرت معکوس در روستاها توسعه پیدا کند.

استاندار زنجان یاد آور شد: اینکه 48 درصد جمعیت مردم استان روستایی و 52 درصد شهری است و در بعضی از شهرستانهای استان روستاها بیشترین جمعیت را به خود اختصاص می دهند.