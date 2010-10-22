رهاسازی 376 میلیون قطعه بچه ماهی در دریای خزر

مهدی شکوری در گفتگو با مهر در خصوص میزان تولید آبزیان پرورشی گفت: امسال پیش بینی شده است که تولید آبزیان به بیش از 250 هزار تن برسد، این درحالی است که این رقم در سال گذشته 207 هزار تن و با رشد 11 درصدی نسبت به سال قبل از آن روبرو بوده است.

معاون آبزی پروری سازمان شیلات با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امسال فصل پرآبی است، گفت: با این شرایط امید است که بخشی از کاستی ها در تولید آبزیان جبران شود.

وی درباره بازسازی ذخایر ماهیان افزود: در دریای خزر 110 گونه انواع ماهیان وجود دارند که بیش از 80 گونه آنها در معرض خطر هستند و حتی برخی از ماهیان مانند تاسماهیان و ماهیان خاویاری با یک پله ارتقاء در گروه به شدت در حال انقراض قراردارند.

شکوری تصریح کرد: برای حفاظت از ذخایر ماهیان امسال حدود 376 میلیون قطعه بچه ماهی از انواع ماهیان استخوانی و خاویاری رهاسازی شدند که بخش عمده ای از صید ماهی سفید در دریای خزر وابسته به رهاسازی بچه ماهیان است.

معاون آبزی پروری سازمان شیلات با بیان اینکه سالانه 18 هزار تن ماهی سفید از دریای خزر صید می شود، گفت: این میزان نیمی از کل صید ماهیان این دریا را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد کل رهاسازی بچه ماهیان را ماهی سفید تشکیل می دهد و باقیمانده آن انواع ماهیان بومی دریای خزر هستند.

شکوری با اشاره به آغاز فصل صید اظهارداشت: صید غیرمجاز ضربه زیادی به ذخایر ماهیان وارد می کند و اغلب ماهیان را قبل از تجاری شدن از محیط دریا حذف می کند که ضرورت ساماندهی صید وصیادی برای جلوگیری از این معضلات وجود دارد.