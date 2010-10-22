ابهام در حقوق مالکیت باعث تخریب منابع طبیعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بایزید مردوخی از جمله صاحب نظران علم اقتصاد کشور شامگاه چهارشنبه در جریان برگزاری اولین همایش ملی منابع طبیعی ایران که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار می شود، اظهار داشت: مبهم بودن حقوق مالکیت عامل اصلی در تخریب گسترده منابع طبیعی در جهان و از جمله کشورمان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: متاسفانه به دلیل عدم وجود نظامی جهانی در عرصه حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه ای برای نسل های آینده، از این گونه توانمندی ها در راستای افزایش تولید و حتی در مواردی به عنوان کالایی برای صادرات بهره برداری می شود که این روند در بعضی از کشورهای جهان تاحددودی نگران کننده تر است.

مردوخی محلی کردن فعالیت های اقتصادی و توجه به حضور هر چه بیشتر مردم در عرصه های مختلف را برای افزایش حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست امری لازم و ضروری دانست و بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر رویکرد عمومی به این حوزه در اختیار دولت هاست که باید این روش را تغییر داد و کارها را به سمت و سویی مردمی کردن و استفاده از این پتانسیل عظیم برای حفاظت از منابع طبیعی سوق داد.

وی افزود: دولت باید با افزایش آموزش های لازم و همچنین تامین زیرساخت های مورد نیاز، مردم را در جهت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی ترغیب و تشویق کند، ولی تا زمانی که نگاه دولت به این بخش در جهت کسب درآمد باشد به نتیجه ای نخواهیم رسید.

این استاد دانشگاه و صاحب نظر علم اقتصاد خاطرنشان کرد: تغییرات اقلیمی در جهان و کشورمان به دلیل استفاده بی رویه و بدون ضابطه از محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به عنوان تهدیدی جدی به شمار می رود که باید سالانه بیش از 250 میلیون دلار در جهان برای مقابله با این تهدید هزینه شود.

وی افزایش بی رویه جمعیت و تخریب جنگل ها و مراتع را با هدف افزایش زمین های کشاورزی از جمله تهدیدات این حوزه در کشورمان و سایر کشورهای جهان دانست و گفت: برگزاری همایش های ملی و منطقه ای و مشارکت دستگاه ها و سازمان های متولی در آن می تواند ما را در راستای تغییر وضعیت حاکم در منابع طبیعی و محیط زیست کمک کند.

اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران شامگاه چهارشنبه و با حضور جمعی از صاحب نظران، اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان به میزبانی دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد.