  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

کیمیایی به تماشای اجرای ارکستر سمفونیک نشست

کیمیایی به تماشای اجرای ارکستر سمفونیک نشست

مسعود کیمیایی به تماشای اجرای چهارشنبه شب ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کیمیایی کارگردان سینما به همراه جواد طوسی منتقد سینما از اجرای چهارشنبه شب ارکستر سمفونیک تهران دیدن کرد.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ماتیاس کروگر از 28 مهرماه به مدت سه شب در تالار وحدت برنامه دارد.

کد مطلب 1175759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها