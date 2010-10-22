کیمیایی به تماشای اجرای ارکستر سمفونیک نشست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کیمیایی کارگردان سینما به همراه جواد طوسی منتقد سینما از اجرای چهارشنبه شب ارکستر سمفونیک تهران دیدن کرد.

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ماتیاس کروگر از 28 مهرماه به مدت سه شب در تالار وحدت برنامه دارد.