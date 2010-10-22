یک میلیون و 700 هزار خودرو در پایتخت باید معاینه فنی شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، سردار حسین رحیمی صبح جمعه با حضور در مرکز معاینه فنی بیهقی گفت: از 10 آبانماه طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران آغاز میشود گفت: با وجود اینکه خودروهای پلیس راهور تهران استانداردهای لازم را دارند برای تاکید بر انجام معاینه فنی این اقدام در پلیس راهور آغاز شد.
وی تصریح کرد: امروز بخشی از خودروهای پلیس راهور برای انجام معاینه فنی به این مرکز آمدهاند و مابقی نیز جمعه هفته آینده برای انجام معاینه فنی به مرکز بیهقی اعزام میشوند.
سردار رحیمی افزود: به تمامی مراکز معاینه فنی تاکید شده تا معاینه فنی خودروها را با قیمت و هزینه بسیار پایین برای مردم انجام دهند.
وی گفت: زمانی که میخواهیم طرح تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی را در تهران آغاز کنیم ابتدا خودروهای پلیس باید این اقدام را انجام دهند تا قانونمداری را از خود شروع کرده و سپس به مردم آموزش دهیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: اجرای این طرح در پلیس راهور بیشتر از آنکه جنبه فنی داشته باشد جنبه نمادین دارد تا مردم به اجرای این کار ملزم شوند. همچنین پلیس طبق قانون مکلف است تا با خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند برخورد و از تردد آنان جلوگیری کند.
معاینه فنی موتورسیکلتها در دستور کار پلیس
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر با اشاره به انجام معاینه فنی موتورسیکلتها گفت: رایزنیهای لازم در این زمینه انجام شده و ساز و کار مورد نیاز برای معاینه فنی موتورسیکلتها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به گفتههای رئیس مرکز معاینه فنی تهران مبنی بر اینکه 49 درصد آلودگیهای هوای تهران مربوط موتورسیکلتها است، گفت: پلیس موافق است که بخش زیادی از آلودگیهای هوای تهران ناشی از تردد موتورسیکلتها است بر همین اساس معاینه فنی موتورسیکلتها در دستور کار جدی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران قرار دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: پیش از اینکه بحث معاینه فنی موتورسیکلتها در دستور کار پلیس باشد ساماندهی آنان مد نظر است زیرا موتورسیکلتها در تهران وضعیت مطلوبی ندارند اما باید گام به گام در این زمینه پیش رفت تا به ساماندهی موتورسیکلت ها برسیم.
وی با اشاره معاینه فنی خودروهای دولتی گفت: یکی از اهداف انجام معاینه فنی خودروهای پلیس این است که خودروهای شرکتهای دولتی نیز که حجم زیادی از آنان نیازمند معاینه فنی هستند مانند پلیس اقدام به این کار کنند و در اخذ معاینه فنی پیشگام باشند.
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