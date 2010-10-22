72 درصد اعتبارات بنگاه های زودبازده جذب نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بهمن مرادنیا شامگاه یکشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی کردستان با مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: با توجه به گذشته بیش از چهار سال از زمان اجرایی کردن طرح بنگاه های زودبازده در کشور، ولی متاسفانه تاکنون بیش از 72 درصد از اعتبارات و تسهیلات بانکی این بخش در استان کردستان جذب نشده است.

وی عنوان کرد: بر اساس سهمیه بندی کشوری تسهیلات مربوط به بنگاه های زودبازده در سال 85، سهم استان کردستان اعتباری بالغ بر هزار و 400 میلیارد تومان بوده است که بعد از گذشت چهار سال از این مهم هم اکنون تنها 430 میلیارد تومان که 28 درصد از اعتبارات را شامل می شود جذب و بخشی از این اعتبار توسط بانک ها به متقاضیان حوزه اشتغال و افزایش سرمایه گذاری در استان پرداخت شده است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس افزود: در حالی که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته می بایست که این تسهیلات در مدت زمان کمتر از سه سال جذب و در اختیار افراد سرمایه گذار قرار می گرفت ولی متاسفانه تاکنون اقدام جدی برای جذب این اعتبار صورت نگرفته در حالی که بسیاری از طرح های تولیدی و صنعتی استان نیمه تمام و تعدادی هم با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه اند.

مرادنیا مشکل اصلی در راستای عدم جذب این اعتبارات را سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: امیدواریم که با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط استاندار جدید کردستان و نمایندگان مردم استان در مجلس، سیستم بانکی استان اقدامی جدی را در راستای جذب و پرداخت این تسهیلات به افراد متقاضی انجام دهد.

در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد، بهمن مرادنیا نماینده بیجار و امین شعبانی نماینده شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره حضور داشتند و سه نماینده دیگر استان غایب بودند.