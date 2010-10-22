فهرست مستندهای سیاسی جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش گرایش موضوعی مستند سیاسی جشنواره، هشت فیلم مورد پذیرش اعضای هیئت انتخاب قرار گرفته که اسامی این آثار و کارگردانان آن، به شرح ذیل است: "آینه‌های غبارگرفته" رهبر قنبری، "اعدام برای آزادی" سیدجلال دهقانی، "ایران هراسی" عباس لاجوردی‌طوسی، "بحران کوزوو" محمدرضا عرب، "به دنبال حقیقت" سیاوش سرمدی، "به رنگ آسمان" حمید ریاضی، "سبز و سپید و سرخ" بهزاد هاشمیان و "مادران سربرنیتسا" رضا برجی.

به فیلمساز برگزیده‌ این بخش، تندیس شهید اندرزگو و جایزه نقدی 50 میلیون ریالی اهدا می‌شود. با اعلام فیلم‌های مستند سیاسی جشنواره، فهرست گرایش‌های موضوعی ده‌گانه از بخش مسابقه ملی جشنواره سینما حقیقت تکمیل شد.

چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت17 تا 21 آبان‌ماه در شهر تهران برگزار می‌شود.