به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی که پس از شکست 2 بر یک عصر امروز تیمش برابر استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه عملکرد داور صدرصد بر روی نتیجه بازی تاثیرگذار بود. ما 14 هفته است که از قضاوت داوران لطمه می خوریم و امروز هم داور دو پنالتی مشکوک برای استقلال گرفت و یک پنالتی مشکوک ما را نگرفت.

وی ادامه داد: همین قضاوت ناعادلانه داور تمرکز بازیکنان ما را از بین برد و علی رغم فوتبال زیبا و قابل قبولی که به نمایش گذاشتند نتوانستند از موقعیت ها برای رسیدن به گل استفاده کنند. ما امروز حریف استقلال شدیم اما نتوانستیم از پس داور بربیائیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر به عذرخواهی از هواداران این تیم گفت: همه دیدند که ما در این بازی برتر از استقلال بودیم و صاحب موقعیت های زیادی نیز شدیم. انها فقط دو موقعیت داشتند که منجر به پنالتی شد و به گل رسیدند. من از بازیکنانم راضی هستم که برابر تماشاگران استقلال با این شهامت و جسارت بازی کردند.

وی ادامه داد: قسم می خورم که پس از این بازی تمام بازیکنانم در رختکن گریه می کردند و از اینکه به راحتی حق شان پایمال شده است ناراحت بودند. البته ما در دقایق پایانی بازی بدشانس هم بودیم و توپ هایمان به گل تبدیل نشد.

استیلی با اشاره به دیدار روز شنبه هفته آینده تیمش برابر استقلال در جام حذفی گفت: با شناختی که از این تیم داریم برای بازی جام حذفی برنامه ریزی می کنیم و امیدوارم در آن دیدار به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که تصور نمی کنید با این شکست روی لبغ تیغ قرار داشته باشید و توسط مدیران باشگاه برکنار شوید؟ گفت: من دست مدیران باشگاه را برای هرگونه تغییری بازگذاشته ام و تابع تصمیمات انها هستیم. درست است که ما در نتیجه گیری مشکل داریم اما 14 هفته است که داوری به ما لطمه می زند. با این حال حق با مدیرعامل است و هر تصمیمی که بگیرد من تابع هستم.

وی در پایان گفت: اگر ماندنی باشم تمام تلاشم را خواهم کرد که دیگر این اتفاقات و شکست ها رخ ندهد و شاهین بتواند در بازیهای آینده اش به پیروزی دست پیدا کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه با پیوزی 2 بر یک شاگردان پرویز مظلومی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.