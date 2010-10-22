اعمال کاهش نرخ اینترنت برای کاربران نهایی / تعرفه های جدید اینترنت

مسعود ریاضیات در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نرخ اینترنت در کشور ما بسیار بالاتر از دیگر کشورها است گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت باید اینترنت را به قیمت تمام شده به مصرف کننده نهایی عرضه کند تا ضریب نفوذ اینترنت در کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به مصوبه کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت در کشور که پیش بینی شده بود حدود 8 درصد قیمت اینترنت را برای کاربران نهایی کاهش دهد گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تامین کننده پهنای باند در کشور در صورتی این تخفیف را برای شرکتهای اینترنتی اعمال می کند که این شرکتها مدارک و مستنداتی را برای تضمین آنکه این کاهش قیمت برای کاربران نهایی محسوس باشد ارائه دهند که البته بسیاری از شرکتها این مدارک را ارائه کرده اند.

ریاضیات با تاکید بر اینکه اینترنت در کشور ما بسیار گرانتر از کشورهایی مانند ترکیه و مالزی به کاربران ارائه می شود به مهر گفت: برای مثال قیمت اینترنت در ایران 12 برابر کشور ترکیه است و تخفیف 8 درصدی این اختلاف قیمت را پاسخگو نیست.

وی با بیان اینکه مصوبه تخفیف 20 درصدی پهنای باند اینترنت قبل از آنکه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا شود، توسط شرکتهای اینترنتی برای مشتریان اعمال شد ادامه داد: اما با این حال و با ارائه این تخفیفها هنوز هم نرخ اینترنت در ایران بسیار بالا است.

به گفته ریاضیات، امروزه اینترنت به عنوان یک ابزار لوکس مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه تسهیل کننده امور اقتصادی یک کشور است پس باید قیمت آن نیز متناسب با سبد خرید خانوار باشد که درغیر این صورت بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

به گزارش مهر، هم اکنون و براساس تعرفه جدید اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات نرخ پهنای باند 64 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 868 هزار ریال، 128 کیلو بیت بر ثانیه یک میلیون و 736 هزار ریال، 256 کیلو بیت بر ثانیه رقم دو میلیون و 604 هزار ریال، 512 کیلو بیت بر ثانیه مبلغ 4 میلیون و 340 هزار ریال، برای 1034 کیلو بیت رقم 7 میلیون و 812 هزار ریال و برای 2048 کیلو بیت رقم 13 میلیون و888 هزار ریال است.