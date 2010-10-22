ساخت شهربازی از نیازهای اساسی پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، هیربد معصومی افزود: ساخت شهربازی بزرگی که در شان جمهوری اسلامی ایران باشد از اقداماتی است که در برنامه شهرداری تهران قرار دارد و این از موضوعات مورد نیاز برای پایتخت است.

وی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که این شهربازی در محدوده شهر تهران باشد که در این زمینه بر اساس اقدامات انجام شده، ساخت شهربازی در منطقه 22 با همه امکانات مورد نیاز پیش بینی شده تا بتواند خلاء موجود در زمینه کمبود فضاهای اوقات فراغت در شهر را کاهش دهد.

معصومی با تاکید بر اینکه تا کنون مجموعه هایی که در اراضی عباس آباد برای استفاده شهروندان راه اندازی شده است با استقبال گسترده آنان روبرو شده تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده آن است که فضاهای اوقات فراغت در شهر تهران کافی نیست.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به این که از راهکارهای شهرداری تهران، توجه به فضاهای اوقات فراغت است افزود: ساخت این شهر بازی بزرگ با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد و تا کنون شرکت سرمایه گذاری شهرداری تهران با شورای اسلامی شهر تهران در اینباره جلساتی داشته است .

به گفته معصومی، ساخت شهربازی بزرگ و مناسب د رمحدوده پایتخت از کارهای مهمی است که در راستای رفع نیازهای اساسی شهر برای گذران اوقات فراغت شهروندان صورت می گیرد.