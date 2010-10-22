به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، عبدالله رحیمی رئیس کل هواپیمایی غیرنظامی عربستان اعلام کرد که قانون جدید با همکاری سایر نهادهای مربوط تصویب شده و هدف آن ایجاد فضایی سالم، بهداشتی و بدون سیگار در تمام فرودگاه‌های عربستان است.

رحیمی گفت: از فرودگاه های عربستان خواسته شده از روز اول ذیحجه ( 17 آبان ماه) این قانون را اجرا کنند.

همچنین از کارکنان و مسافران خواسته شده است با مقامات امنیتی در راستای اجرایی شدن این قانون و احترام به این ممنوعیت همکاری کنند.

عبدالحمید ابالاری مدیر دپارتمان مرکز امنیت هواپیمایی اظهار داشت: این قانون جدید دربرگیرنده 11 ماده است که اداره هواپیمایی غیرنظامی عربستان به شدت اجرای آن را پیگیری می کند.

قرار است مکانهای ویژه ای برای استعمال دخانیات در فروگاه ها درنظر گرفته شود. کارمندان فرودگاه که سیگار می کشند جریمه می شوند، کارتهای امنیتی آنها ضبط و هشدارهای رسمی برایشان صادر می شود.

جریمه نقض این قانون از سوی بخش امنیتی فرودگاه ها اعمال می شود و تمام مبالغ حاصل از این جریمه ها به صندوق ضد دخانیات وزارت بهداشت عربستان واریز می شود.

سخنگوی اداره هواپیمایی غیر نظامی عربستان در رابطه با چگونگی جریمه زائران یا مسافرانی که به عربستان سفر می کنند گفت: این افراد عموما با منع استعمال دخانیات در فرودگاه ها در کشورهای خود آشنا هستند اما این پیام از طریق بلندگوها در فرودگاه پخش می شود.