کشف دندان در گوش مردی که 33 سال گوش درد داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر، استفان هیرست یک معدنچی سابق انگلیسی به مدت 33 سال از عفونت و دردهای گوش راست رنج می برد تا اینکه پزشکان مورد بسیار عجیبی را در گوش این مرد 47 ساله تشخیص دادند.

پزشکان در کانال شنوایی گوش راست این مرد یک دندان شیری را یافتند که به بخشی از این کانال آسیب رسانده بود.

استفان هیرست در این خصوص گفت: "من از زمانی که 14 سال داشتم از گوش درد وحشتناکی رنج می بردم. درد متوقف نمی شد و به همین دلیل نمی توانستم بر روی کارم تمرکز کنم. هیچکس نتوانست دلایل درد من را بفهمد تا اینکه یکروز تصمیم گرفتم آخرین تلاشم را بکنم. به همین دلیل یک وقت ویزیت در بیمارستان هالامشایر در شفیلد گرفتم. به این ترتیب پس از سالها پزشکان یک دندان شیری کوچک را در گوش من پیدا کردند اما نمی توانستم بفهمم که این ماجرا چگونه پایان می یابد."

براساس گزارش دیلی میل، هریست که دو فرزند دارد 15 سال قبل کار معدن را به دلیل وضعیت سلامتی اش ترک کرد.

به گفته پزشکان، این دندان می تواند در زمان کودکی داخل گوش این مرد شده و در کانال شنوایی گیر کرده باشد.

وی در این خصوص گفت: "وقتی بچه بودم یکبار در مدرسه بین دو نیمکت سر خوردم و بخش راست صورتم محکم به زمین خورد. از آن پس این درد سراغ من آمد و دیگر اجازه نداد که تمرکز کنم و یک زندگی عادی داشته باشم. دیگر حساب دکترهایی را که برای درمان پیش آنها رفته ام از دست داده ام. نمی دانم چرا، اما هیچکس هرگز حضور این دندان شیری را در گوش من کشف نکرد. به هر حال دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است."