80 درصد بافت منطقه 10 تهران فرسوده است

حسن بیادی در مراسم اختتامیه همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی تهران با اعلام اینکه 70 درصد کوچه های این منطقه ماشین رو نیست و می توان تصور کرد که بر اثر وقوع یک حادثه چه تبعاتی به بار می آید، تاکید کرد: در شهر بم حدود صد هزار نفر ساکن بودند و ما شاهد چنین پیامدهایی پس از زلزله بودیم حال در شهری مانند تهران که تنها در کوچکترین منطقه اش یعنی منطقه 10 حدود 460 هزار نفر ساکن هستند فاجعه وقوع زلزله در آن بسیار اسفناک تر است.

وی با تاکید براینکه در مسائل اجتماعی هم عوامل تاثیر گذار وجود دارند و هم عوامل تاثیر پذیرافزود: بافت های فرسوده از عوامل تاثیر گذار محسوب می شوند و از معضلات جدی جامعه است که اگر نسبت به این موضوع اطلاعات کامل داشته باشیم حتی لحظه ای خواب بر چشمانمان نمی آید.

بیادی تاکید کرد: چنانچه زلزله بم که حدود هشت سال از وقوع آن گذشته معضلات اجتماعی زیادی را به دنبال داشت که همچنان بسیاری از اثراتش باقی مانده است.

وی تصریح کرد: اهمیت مسائل اجتماعی برای مدیریت شهری به حدی بوده که داشتن پیوست اجتماعی برای تمام طرح ها و پروژه ها اجباری شده است واگر پیوست های اجتماعی به درستی مطالعه و هدایت نشود، به طور حتم به صورت غیر منطقی پیش رفته و فرصت ها به تهدید تبدیل می شوند.

عضو شورای شهر تهران گفت: احداث یک ورزشگاه، مرکز علمی، سالن سینما، احداث یک بزرگراه، پارکینگ و یک بوستان بر مسائل اجتماعی جامعه اثر گذار هستند.

وی در ادامه گفت: در سال 82 در شهر تهران تنها دو سالن مختص بانوان وجود داشت، اما اکنون بیش از 70 سالن ورزشی مخصوص بانوان داریم و همچنین 550 زمین فوتبال و بیش از 120 سالن چند منظوره برای ورزش در سطح شهر وجود دارد.

نائب رئیس شورای شهر تهران در باره بوستان بهشت مادران که تنها بانوان امکان استفاده از این مجموعه را دارند گفت: زمانی که این بوستان در حال راه اندازی بود برخی مخالفت هایی دیده می شد که چرا جداسازی صورت می دهید اما هم اکنون بانوان رضایت بسیار زیادی از این بوستان دارند.

وی تاکید کرد: پنج بوستان دیگر ویژه بانوان در پنج نقطه دیگر شهر طراحی شده است که می تواند تاثیرات اجتماعی گسترده ای را به خصوص برای بانوان به دنبال داشته باشد.