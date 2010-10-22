غزل معاصر آستارا تحلیل شد/ نگاهی به طنز در شعرهای عمران صلاحی

داوود ملک‌زاده درباره مجموعه شعر جدیدش با نام "آستارا تنها بندر بی کشتی" به خبرنگار مهر گفت: این کتاب را نزدیک به دو هفته است که به نشر "فصل پنجم" داده‌ام که در دست بررسی و آماده‌سازی است و پس از تایید برای دریافت مجوز به ارشاد می‌رود.

وی ادامه داد: این مجموعه در بیش از 100 صفحه حدودا 80 شعر را شامل خواهد شد. در شعرهای قبلیم قائل به چارچوبی بودم چه در فرم و چه در محتوا ولی در این کارها آن قید را رها کرده و هم شعر بلند، کوتاه، عاشقانه و غمگین در این کتاب دیده می شود.

مولف "شعر جوان آستارا" درباره کتاب دیگری که در حوزه تاریخ غزل آستارا در دست تدوین داشت توضیح داد: "غزل امروز آستارا" همان‌طور که از اسمش پیداست به بررسی غزل معاصر در آستارا می‌پردازد. درباره این کتاب دو بحث مطرح شد یکی اینکه آیا غزل‌های ترکی شاعران آستارا هم آورده شود یا خیر. مساله دیگر هم این بود که نگاه کیفی به کار شاعران داشته باشیم یا کمی.

ملک‌زاده افزود: پس از مشورت با دوستان ادبیاتی به این نتیجه رسیدم که غزل ترکی را در کتابی مجزا مورد بررسی قرار دهم چراکه معیارها و ویژگی‌های غزل فارسی با ترکی متفاوت است و سیر تغییر و تطور غزل فارسی و ترکی نیز مشابه یکدیگر نیست.

وی درباره نکته دیگری که در تالیف کتابش بدان توجه کرده است بیان کرد: برای انتخاب شاعران و شعرها در نهایت به این نتیجه رسیدم که نگاه سخت‌گیرانه‌تری داشته باشم و به مساله کیفیت بیش از کمیت دقت شود بدین معنا که اگر شاعری تولید انبوه شعری دارد ولی کیفیت کار او در سطح بالایی نیست در مقدمه کار از او نام برده و چند بیت از غزل‌هایش آورده می‌شود ولی در تحلیل‌های مفصل به سراغ افرادی رفته ام که آثار کیفی‌تری دارند.

شاعر مجموعه‌ رباعی‌ "دو واو" درباره دیگر کارهایش عنوان کرد: "بیان در شعر فارسی" را با تکیه بر غزل های سعدی نوشته ابراهیم اقبالی استاد دانشگاه که در حال حاضر در دانشگاه تاجیکستان مشغول به تدریس است برای چاپ دوم در دست ویرایش فنی دارم. در ویرایش جدید استعاره‌ها، مثال‌ها و کنایه‌های جدید به همراه مقدمه‌ای به کتاب اضافه می‌شود.

به گفته وی تاکنون ویرایش 30 صفحه از این اثر که 120 صفحه دارد انجام شده و به دلیل تخصصی بودن متن کار ویراست آن با طمانینه پیش می‌رود.

ملک زاده با اشاره به اینکه این امکان وجود دارد که با افزوده شدن مطالب جدید به پایان نامه ارشد وی با عنوان "طنز در اشعار عمران صلاحی" ، این پایان نامه منتشر شود عنوان کرد: زمانی که پایان نامه ام را نوشتم 2 کتاب تازه‌ منتشر‌شده نشر امرود از عمران صلاحی در بازار نبود همچنین هنوز هم یک کتاب شامل 150 شعر منتشر نشده از وی دست نشر مروارید هست که اگر قرار باشد کتابی درباره "طنز در اشعار عمران صلاحی" منتشر کنم لازم است همه این آثار را مطالعه و بررسی کنم.

وی درباره ساختار اثر پژوهشیش گفت: این اثر به دو بخش مبانی و کلیات و بحث و نتیجه‌گیری تقسیم شده است. در بخش کلیات طنز و انواع آن، تاریخ پیدایش طنز، شاعرهای طنزپرداز، زمان رواج طنز در شعر پارسی، برخورد حکرانان با طنز و موضوعاتی از این دست مورد نظر بوده است.

این شاعر اضافه کرد: در بخش دوم به معرفی صلاحی و آثارش اختصاص دارد. کتاب‌های شعر و طنز وی نقد و بررسی و انواع طنز در آنها استخراج می‌شود. همچنین دو مجموعه شعر ترکی (ترکی نیمایی و ترکی سپید) عمران صلاحی که در سال‌های 61 و 80 منتشر شده و کمتر هم مورد توجه قرار گرفته در اینجا مورد مداقه قرار می گیرد.

ملک زاده در پایان گفت: صلاحی بیشتر به عنوان طنزپرداز شناخته شده است در حالیکه او در وهله اول شاعر بوده و خود نیز اینگونه درباره خویشتن صحبت کرده است. امیدوارم این اثر بتواند تلنگری باشد که جنبه شاعری صلاحی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از سایه طنزپردازی وی خارج شود.