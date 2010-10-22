به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه سی و هفتمین اجلاس شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه به اطلاع رسانی شفاف برای قانون هدفمندی یارانه ها پایبند هستیم افزود: به طور قطع مبلغ واریز شده برای مدت زمان خوبی خواهد بود و جزئیات بیشتر را مسئولان اعلام می کنند.

وی در پاسخ به اینکه چه تدابیری اندیشیده شده کالاهایی که مشمول این طرح نیستند افزایش قیمت پیدا نکنند گفت: در این باره اتحادیه ها و اصناف کشور ضرایب سود بازارعمده و خرده فروشیها را مشخص می کنند و نظارت برای پرهیز از هرگونه اختلال نیز انجام می شود.

وزیر اقتصاد افزود: وزارت بازرگانی هم برای مقابله با برخی مشکلات احتمالی در مورد کالاهای اساسی ذخیره سازی مناسبی کرده که در صورت نیاز عرضه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را چه گروهی باید پرداخت کنند گفت: بر اساس قانون برخی کالاها از پرداخت این مالیات معاف شده اند.

حسینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده بر زنجیره فعالیت اقتصادی از واردات تا مصرف، معاوضه تا مصرف و تولید تا مصرف وضع می شود و ساز و کار آن به این ترتیب است که ما به التفاوت فاکتور خرید و فروش ارزش افزوده محسوب می شود.

وی گفت: این مالیات را فعالان اقتصادی پرداخت می کنند اما طبیعی است که در انتهای این زنجیره مصرف کننده است و آنها هم باید سه درصد را بپردازند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تا کنون چهار مرحله از این طرح اجرا شده است اظهار داشت: 200 پایگاه برای عرضه خدمات مالیاتی در این زمینه پیش بینی شده است.

وی در مورد اینکه افزایش سرمایه گذاریهای خارجی بیشتر در چه بخشهایی بوده است گفت: به جز بخش نفت و گاز در تمامی بخشها از جمله جهانگردی و ساخت هتل تا صنایع شاهد رشد سرمایه گذاری بوده ایم که این سرمایه ها توزیع متوازن داشته است اما به علت ماهیت بخش صنعت و معدن در این بخش رشد بیشتری داشته ایم.

حسینی افزود: بر اساس آمار بین المللی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران سه میلیارد دلار بوده است که البته این آمار سرمایه گذاریهای مستقیم است و این در حالی است که برخی ایرانیها سرمایه خود را وارد ایران می کنند و چون الزامی برای ثبت آن نمی بینند در این آمار لحاظ نشده است.

وی در مورد اینکه واریز یارانه ها برای تمامی استانها تا چه زمانی طول می کشد گفت: تا پایان مهرماه و یا چند روز بعد از آن یارانه تمامی استانها واریز خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی در سی و هفتمین اجلاس شورایعالی استانها گفت: وارد مرحله ای از تدوین و تنظیم امور اقتصادی شده ایم که مرحله اصلاحات ساختاری است.

وی بر متحول شدن ساختارهای اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: مشکلات ساختاری به دلیل فراگیر بودن قشر بیشتر جامعه را درگیر می کنند بحث هدفمندی یارانه ها صد در صد اقشار را درگیر کرده و باید تلاش کنیم با همراه کردن تمامی اقشار جامعه اجرا شود چرا که در غیر این صورت موفق نخواهد بود.

حسینی با بیان اینکه طرح هدفمندی یارانه ها از نظر اجتماعی و اقتصادی بزرگترین برنامه کشور است گفت: چرا باید در مقابل مسئله ای که تبدیل به قانون شده چنین هجمه رسانه ای ایجاد و اذهان عمومی را مشوش کنند.

وی تاکید کرد: نباید دچار این شبهه شویم که اگر به این دولت رای نداده ایم نباید آن را یاری کنیم و اگر با شکست مواجه شد خوشحال شویم.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نباید با سختی و درد مردم خود را التیام دهیم و در این طرح تردید ایجاد کنیم افزود: ممکن است در مسیر اجرا با کاستیهایی مواجه شویم که برای رفع آن باید تلاش کرد. رسانه ها برای تقویت پایه های این قانون تلاش کنند.

وی ادامه داد: امروز در رسانه ها قلمها و صداهایی را نیاز داریم که ضرورتها و فواید طرح هدفمندی یارانه ها را به گوش مردم برسانند نه اینکه آنچه خود در ذهن می پرورانند قلم بزنند.

حسینی تصریح کرد: برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسته های سیاسی متعددی تبیین و اقدامات علمی خوبی برای تقویت نهادهای نظارتی پیش بینی شده است.