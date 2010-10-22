سفر رهبری به قم تقویت حوزه ها را بدنبال دارد/ استقبال باشکوه نماد وحدت بود

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به شهر مقدس قم، اظهار داشت: این سفر از جهات مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تقویت بنیه حوزه های علمیه قم که در سطح جهان از ویژگیهای بالای تشیع محسوب می شود از جمله دستاوردهای این سفر مهم است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سفر رهبر معظم انقلاب به قم دارای ابعاد مختلف ملی و فراملی است، خاطر نشان کرد: این سفر توسعه استان قم به عنوان استانی که نقش قابل توجهی در جهان اسلام دارد را به دنبال خواهد داشت.

بروجردی تصریح کرد: نگاه جهانیان به شهر قم به عنوان کانون انقلاب اسلامی و شهری است که امام خمینی (ره) حرکت این انقلاب بزرگ را از آنجا آغاز کرد.

وی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم قم از رهبر فرزانه انقلاب خاطر نشان کرد: این استقبال باشکوه نمادی از اتحاد و وحدت آحاد مختلف مردم در دفاع و پیروی از حریم ولایت و آرمانهای انقلاب بود.

هدفمند کردن یارانه ها موجب کاهش نرخ بیکاری می شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها به خبرنگار مهر گفت: اصل هدفمند کردن یارانه ها تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن شرایط اجرایی نشده بود.

بروجردی افزود: ولی در دولت نهم و دهم به منظور صرفه جویی و هدر نرفتن ثروتهای ملی به خصوص در بخش انرژی این اصل مطرح و هم اکنون در حال اجرا است.

وی یادآور شد: با هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی می شود که زمینه اشتغال بیشتری در جامعه فراهم شود و نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با هدفمند شدن یارانه ها مردم زندگی خود را با صرفه جویی تنظیم می کنند، یادآور شد: خوشبختانه مردم ما متوجه ضرورت اجرای این طرح و مزایای آن از جمله ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش تولید و خروجی ثروت در پی اجرای هدفمندی یارانه ها هستند.

بروجردی با اشاره به برخی نگرانی های موجود در زمینه اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: این راهی است که همه کشورها آن را پیموده اند و این امر در راستای تحول در اقتصاد کشور ضروری است.