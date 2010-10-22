به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، کاروان تیم فوتبال ذوب آهن که چهارشنبه شب با شکست الهلال موفق به حضور در دیدار نهایی رقابت‎های جام قهرمانان آسیا شد، عصر روز پنجشنبه در میان بدرقه ایرانیانی که برای اهدای دسته گل و گرفتن عکس یادگاری با بازیکنان و مربیان این تیم به فرودگاه ریاض آمده بودند، این شهر را ترک کرد.

مربیان، بازیکنان و همراهان تیم فوتبال ذوب آهن پس از حضور در شهر جده به سرکنسولگری سفارت ایران رفتند تا مراسم احرام را به جا بیاورند. آنها سپس وارد مکه شدند و تا صبح امروز جمعه اعمال حج را انجام دادند.

عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به عنوان راهنما دیگر اعضای کاروان ذوب آهن را در انجام اعمال حج هدایت کرد.

ساعت یک (به وقت محلی) امروز به مناسبت پیروزی ذوب آهن مقابل الهلال و پایان شیرین حضور این تیم در عربستان مراسمی در هتل "دارهادی" مکه برگزار می‎شود سپس بازیکنان و مربیان این تیم آماده بازگشت به تهران می‎شوند.

به دلیل در پیش بودن دیدار با پرسپولیس، بازیکنان و مربیان ذوب آهن در گروهی مجزا و زودتر از دیگر اعضای کاروان اعزامی به عربستان این کشور را ترک می‎کنند. سایر اعضای کاروان ذوب آهن امروز راهی مدینه می‎شوند تا پس از دو روز زیارت در این شهر، یکشنبه آینده به تهران باز گردند.