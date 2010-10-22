برگزاری همایش اقتصادی در شهر قدس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به برگزاری این همایش در شهر قدس ابراز نگرانی کرد و گفت: این اقدام از سوی رژیم صهیونیستی نشان می دهد صهیونیستها می خواهند افکار عمومی جهان را منحرف کرده و تلاش می کنند به غلط به جهان القاء کنند جامعه بین المللی ادعای غیرقانونی آنها برای اشغال شهر قدس را پذیرفته است.

در بیانیه سازمان کنفرانس اسلامی درباره همایش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که با محوریت گردشگری از روز چهارشنبه در شهر اشغال شده قدس برگزار شده آمده است: شهر اشغال شده قدس بخش جدایی ناپذیری از مناطق اشغالی فلسطین است و قوانین بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل اشغال صهیونیستی را در این سرزمین به رسمیت نمی شناسد.

احسان اوغلو از جامعه بین الملی خواست از شرکت در هرگونه نشست یا فعالیتی که در راستای اهداف غیرمشروع صهیونیستها در تقویت اشغال آنها در این شهر باشد پرهیز کنند.

این محکومیت بدنبال واکنشهای مشابهی از سوی سازمان آزادی فلسطین صورت گرفته که از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خواسته تا این همایش را لغو کند چرا که یک وزیر اسرائیلی اظهار داشت این همایش به معنای به رسمیت شناختن کامل شهر قدس به عنوان پایتخت اسرائیل است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یک سازمان بین‌المللی دارای 33 عضو است که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک هستند. این سازمان در سال 1948 تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تأسیس شد.