138 مورد مرگ در هائیتی در اثر شیوع یک بیماری مشکوک به وبا

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات بهداشتی هائیتی اظهار داشتند این کشور از زمان بروز زلزله 12 ژانویه 2010 در یک بحران وخیم بهداشتی بسر می برد.

سازمان ملل متحد نیز در این خصوص توضیح داد: مقامات بهداشتی هائیتی تاکنون خبر مربوط به 138 مورد مرگ و هزار و 526 مورد ابتلا به این بیماری مشکوک به وبا در منطقه روستایی "آرتیبونیت" واقع در شمال پورتو پرنس (پایتخت این کشور) را به سازمان جهانی بهداشت گزارش داده اند.

تیمهای بین المللی پزشکی که از زمان زلزله هائیتی در این کشور بسر می برند در محل شیوع بیماری نزدیک به شهر "سنت مارک" حاضر شده اند.

در حال حاضر سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد، بیماری "وبا" در این مناطق را تائید نکرده اند و در انتظار نتایج نهایی تستهای آزمایشگاهی از نمونه برداریهای انجام شده از قربانیان این بیماری مشکوک به وبا هستند.

براساس گزارش رویترز، گابریل تیموت دبیر کل وزارت بهداشت هائیتی و الکس لارسن وزیر بهداشت این کشور پیش از این اعلام کرده بودند که نتایج اولیه آزمایشات نشان می دهد که این بیماری، وبا است. این درحالی است که در سالیان اخیر هیچ موردی از این بیماری در کشور هائیتی گزارش نشده بود.