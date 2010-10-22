نمایش مستند "اولین معبد جهان" در سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند، تماشاگران را به 12 هزار سال قبل بازگردانده و اولین معبد دنیا در منطقه باستانی گوبکلی تپِه که اخیراً در سانلی اورفای ترکیه کشف شده است را به تصویر می‌کشد.

احمد تورگوت یازمان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی یلدیز استانبول در رشته تاریخ هنر و علم موزه است و طی ده سال اخیر، کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی با موضوعات مختلف مذهبی و تاریخی و اسطوره‌ای را برعهده داشته است. در بخش "هفت تمدن" جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت، آثاری چون "امپراطوری هیمالیا"، "دو اسب چنگیزخان"، "صحرای 79 درجه"، "بنارس من"، "مردی که تاج‌محل را نجات داد" و ... به نمایش درمی‌آید.

چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت با شعار "حقیقت برای همه" 17 تا 21 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.