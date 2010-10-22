اسرائیل هرگز تا این حد منزوی نبوده/ با وجود نتانیاهوصلحی ایجاد نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،" گیدئون لوی" از خبرنگاران معروف روزنامه اسرائیلی هاآرتض در گفتگو با روزنامه سوئیسی تاگس انسایگر اظهار داشت: گرایش صلح در خاورمیانه مرده است. اینکه اسرائیل نمی خواهد به اشغالگریهای خود پایان دهد دلیل این امر است . تا زمانی که رژیم صهیونیستی نخواهد به اشغالگری خود پایان دهد هیچ شانسی برای صلح وجود ندارد.

وی در ادامه با انتقاد از همه حکومتهایی که از دوران شکل گیری رژیم اشغالگر قدس روی کار آمده اند اظهار داشت: حکومت فعلی در اسرائیل از بدترین حکومتها است اما هیچ حکومتی هم در سرزمینهای اشغالی روی کار نیامد که واقعا بخواهد به اشغالگری پایان دهد.

لوی در ادامه درباره توجیه رژیم اشغالگر قدس برای جنایاتی که مرتکب می شود مبنی بر لزوم دفاع شخصی اظهار داشت: سالهاست که تقریبا هیچ تروری وجود نداشته است. ما نباید فراموش کنیم که ترور هم به واسطه اشغالگری در سرزمینهای اشغالی به وجود می آید. بهترین راه حل برای پایان دادن به ترور پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و برقراری صلح است.

این خبرنگار اسرائیلی در ادامه گفتگوی خود اظهار داشت: هیچ کس به موفقیت آمیز بودن روند صلح در خاورمیانه اعتقاد ندارد. با وجود بنیامین نتانیاهو هیچ شانسی برای صلح وجود ندارد. وی تنها حرفی می زند که به مذاق آمریکا خوش بیاید. آمریکا نیز تنها حرفهای پوچ و توخالی می زند. اسرائیل هرگز تا این حد در دنیا منزوی نبوده است.

وی در ادامه افزود: برای اوباما این امکان وجود دارد که اسرائیل را مجبور به طی کردن راه درست کند البته وی چنین روندی را جدی نمی گیرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: اسرائیل یک دیوار حائل بین خود و بقیه دنیا ایجاد کرده است. هر کس که از این رژیم انتقاد می کند یک یهود ستیز محسوب می شود. مسلم است که اینکه دیگران را متهم کنیم و از زیر بار مسئولیت رفتارهای شخصی خود شانه خالی کنیم راحت تر است.