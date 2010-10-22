به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان صبح امرز جمعه وارد شهر تاشکند ازبکستان شد که در بدو ورود خبرنگار شبکه ورزش (sports) این کشور با سرمربی و کاپیتان تیم ایران گفتگو کرد.

در این گفتگو ابتدا اکبر محمدی در خصوص اردوهای آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی که تیمش در این مدت برگزار کرده، صحبت کرد و در مورد آخرین وضعیت این تیم گفت: گرچه دو بازیکن مصدوم داریم اما کادر پزشکی تلاش می‌کند پیش از دیدار نخست‌مان آنها را به وضعیت مطلوب برساند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان همچنین تصریح کرد: صددرصد تمام برنامه‌ریزی‌های ما برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و تکرار قهرمانی تیم ایران در این رقابت‌ها بوده است و بسیار امیدواریم به این مهم دست یابیم.

از سوی دیگر علی فتحیان کاپیتان تیم ایران هم در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: بازیکنان تیم نوجوانان ایران با یکدیگر همدل و هم قسم شده و از انگیزه بالایی برخوردارند تا در این مسابقات عنوان قهرمانی را بدست آورند.