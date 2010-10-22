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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

محمدی: برای فتح دوباره جام آمده‌ایم/ فتحیان: انگیزه و همدلی ما را قهرمان می‌کند

محمدی: برای فتح دوباره جام آمده‌ایم/ فتحیان: انگیزه و همدلی ما را قهرمان می‌کند

سرمربی و کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در بدو ورود به ازبکستان در گفتگو با شبکه ورزش این کشور از کسب عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا سخن گفتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند، تیم فوتبال نوجوانان کشورمان صبح امرز جمعه وارد شهر تاشکند ازبکستان شد که در بدو ورود خبرنگار شبکه ورزش (sports) این کشور با سرمربی و کاپیتان تیم ایران گفتگو کرد.

در این گفتگو ابتدا اکبر محمدی در خصوص اردوهای آماده سازی و دیدارهای تدارکاتی که تیمش در این مدت برگزار کرده، صحبت کرد و در مورد آخرین وضعیت این تیم گفت: گرچه دو بازیکن مصدوم داریم اما کادر پزشکی تلاش می‌کند پیش از دیدار نخست‌مان آنها را به وضعیت مطلوب برساند.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان همچنین تصریح کرد: صددرصد تمام برنامه‌ریزی‌های ما برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و تکرار قهرمانی تیم ایران در این رقابت‌ها بوده است و بسیار امیدواریم به این مهم دست یابیم.

از سوی دیگر علی فتحیان کاپیتان تیم ایران هم در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: بازیکنان تیم نوجوانان ایران با یکدیگر همدل و هم قسم شده و از انگیزه بالایی برخوردارند تا در این مسابقات عنوان قهرمانی را بدست آورند.

کد مطلب 1175868

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