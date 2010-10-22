سفر مقام معظم رهبری به قم جزء مهمترین حوادث تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران ظهر امروز در نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سفرمقام سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: مقام معظم رهبری که بصیرت جهانی برای دفع آفات و خطرات بیگانگان دارند و در داخل هم به همه امور توجه می کنند، قم و حوزه علمیه را در حدی می‌دانند که وقت گرانبهایشان را آنهم در حساس‌ترین شرایط زمانی بگذارند و به قم بروند و جلسات مختلفی را برگزار کنند و با روشنگری‌های خود به کشف رازها، معماها بپردازند.

وی با بیان اینکه همان طور که رهبر معظم انقلاب، قم و حوزه علمیه را مهم می‌شمارند، علما، روحانیون و همه اقشار قم نیز استقبال بی‌نظیری را از ایشان کردند، گفت: این فراگیری استقبال از مقام معظم رهبری که همه اقشار مختلف مردم را شامل می‌شد ، همانند استقبال از حضرت امام(ره) در زمان ورود ایشان به ایران بود، که در آن زمان نشان داد ، امام متعلق به صنف خاصی نیست و همانند خورشید و باران است که همه را تحت لطف و مرحمت خود قرار می‌دهد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران افزود: رهبری انقلاب اسلامی همان سایه ابری است که خداوند آن را پربرکت قرار داد که بر همه می بارد و همه به او احساس نیاز می کنند.

وی در ادامه با اشاره به روایتی عنوان کرد: حضرت علی(ع) فرموده‌اند "سلام خدا بر مردم قم باد، خداوند متعال برکات خود را بر مردم قم نازل کند".

حجت‌الاسلام صدیقی مردم قم را موحد، راکع‌، ساجد و خاشع به شمار آورد و افزود: کسی که همه این ارزش‌ها را تشویق می‌کند همان مقام ولایت را ارج می نهد ، که مردم قم هم اهل ولایتند.

وی با بیان اینکه حضرت صادق(ع) هم قم را به عنوان خانه و کاشانه اهل بیت معرفی کرده است، گفت: مردم ایران همه قمی‌اند، همه ولایی‌اند، همه معصومه‌ای هستند، همه رضوی هستند، همه خوی قمی دارند، همه غیرتی هستند ومحبت دارند.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با طرح این سئوال که چه شده است که رهبر معظم انقلاب به این میزان در میان مردم محبوب هستند؟، گفت: شما ببینید که آیا در دوره سلاطین گذشته این طور بوده است؟ در عصر خودتان کدام رهبر دینی را سراغ دارید که به این میزان وحدت ناگسستنی با مردم داشته باشد.

وی اضافه کرد: این بوی امامت و ولایت آنچنان همه را سرمست، شیدا و شیفته خود کرده که مجموعه ملت ایران را به یک پیکر واحد به رهبری مقام معظم رهبری که از چشمه فیاض و نورانی ائمه اطهار(ع) نشات گرفته تبدیل کرده است.

حجت الاسلام صدیقی خاطرنشان کرد: جواهراتی که در این سفر امام و رهبر امت اسلامی سکاندار کشتی انقلاب و خلف به حق صالح امام راحل به حوزه‌های علمیه، علما و اندیشمندان هدیه کرده‌اند همه قابل تحلیل و بررسی است که اگر دوباره توفیق داشتیم این منشور اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و حوزوی حضرت آقا را بررسی خواهیم کرد.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنانش به سفر رئیس جمهور به لبنان اشاره کرد و افزود: سفر رئیس جمهور کشورمان به لبنان جزو کرامت و معجزات انقلاب ما بود.

وی افزود: آنها ما را تحریم کردند و می‌خواستند وانمود کنند که ما منزوی هستیم اما این سفر نشان داد که آنها منزوی هستند نه جمهوری اسلامی ایران.

حجت الاسلام صدیقی با اشاره به اینکه انقلاب ما می رود که همه مردم دنیا را زیر پرچم اسلام جمع کند، تصریح کرد: این پیشرفت‌ های علمی و نفوذ سیاسی ایران در پهنه بین‌المللی در کنارش صبر، استقامت، همراهی و همت مضاعفی که حضرت آقا فرمودند وجود دارد. انشاءالله در عمل هم همینطور است.

وی در خطبه‌های اول نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به دهه کرامت عنوان کرد: کشور ما در ماه ذی‌القعده حال و هوای حضرت رضا(ع) را دارد.

وی با اشاره به روایتی از حضرت امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا(ع) فرمودند "امام هم امین خداست و هم امین خلایق امامی که امین خدا و خلق است در عین امانت، رفاقت هم دارد" .

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کلمات ائمه نور، الهام و بلندگوی خدا در عرش است، گفت: از این حدیث معلوم می‌شود افرادی که امین هستند باید رفیق هم باشند. بعضی ها آدمهای درستی هستند اما قیافه می‌گیرند و ژست دارند در صورتی که آدمهای درست، صادق و پاک باید حسن ارتباط داشته باشند و خود را برتر از دیگران ندانند.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که برای مومنین وجود د ارد همین است که برخی افراد که توفیقاتی در جبهه و ایثار و خدمت به مردم دارند، یک حالت عجب و خودبینی برای آنها پیش می‌آید و وقتی خود را بزرگ دیدند دیگران را بدهکار خود می‌دانند و توقعاتشان از مردم بالا می‌رود در حالی که چنین حالتی بسیار خطرناک است زیرا در روایت داریم برخی از افراد مستقیم از مسجد به جهنم می روند و برخی دیگر از مرکز گناه به بهشت.

حجت‌الاسلام صدیقی تصریح کرد: باید نسبت به کسانی که ما امانتدار آنها هستیم طلبکار نباشیم بلکه رفیق آنها باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرق رهبری با جواز عرش با سلطنت و جمهوریت منهای دین همین است که رهبر امت در عین فقاهت و تخلق به اخلاق الهی با جوانان، زنان و مردان جامعه همواره مانند رفیق برخورد می‌کند. این یکی از ویژگی‌های نظام ولایی و الهی است.

حجت‌الاسلام صدیقی اضافه کرد: نکته دیگری که حضرت رضا(ع) در خصوص رهبری می‌گویند این است که امام والد شفیق است، وجودش برکت دارد، امام وجودش از جانب خدا می جوشد و اگر مردم از امامشان تبعیت کنند به سرعت امام جامعه را به سوی کمال می‌برد.

وی تصریح کرد: شخصیت ما، هویت ما، اخلاق ما، درجات قرب ما، نورانیت ما، صفای روح ما و جهاد و ایثار ما همه فرآورده‌های کانون رهبری آسمانی است زیرا منهای رهبری آسمانی تولید پاکی و وارستگی و شایستگی امکان پذیر نخواهد بود.