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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

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انفجار بمب در بین نمازگزاران پاکستانی / 13 کشته و زخمی تا کنون

انفجار بمب در بین نمازگزاران پاکستانی / 13 کشته و زخمی تا کنون

انفجار یک بمب پس از نماز جمعه در شهر پیشاور پاکستان تا کنون 2 کشته و 11 زخمی در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش از انفجار یک بمب پس از برگزاری نماز جمعه در شهر پیشاور (بزرگترین شهر در شمال غربی پاکستان) خبر داد.

در این انفجار تاکنون 2 نفر کشته و 11 نفر زخمی شده اند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 1175882

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