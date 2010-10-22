ترکیب تیم ملی بدمینتون بانوان ایران کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان روز گذشته پنجشنبه با حضور صحابه فرد، صابره کبیری (رده سنی بزرگسالان) و یاسمن جباری، سمانه هفت برادران، سارا دلاوری، زینب عبدالکریمی، مریم مجتبوی، هانیه هویدا و ملیکا مطلبی (رده سنی جوانان) آغاز شد و امروز جمعه با معرفی دو نفر برتر به پایان رسید.

صابره کبیری و سارا دلاوری بازیکنانی هستند که با کسب برتری در این رقابت‎ها سهمیه حضور در تیم ملی بدمینتون بانوان را به دست آوردند. پیش از این سحر زمانیان، نگین امیری‌پور و آرام سجادی به عنوان اعضای تیم ملی بدمینتون برای شرکت در رقابت‎های بین‎المللی بحرین معرفی شده بودند.

مسابقات بدمینتون بین‎المللی بحرین 9 تا 13 آذرماه برگزار می‎شود.