ترکیب تیم ملی بدمینتون بانوان ایران کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات انتخابی تیم ملی بدمینتون بانوان روز گذشته پنجشنبه با حضور صحابه فرد، صابره کبیری (رده سنی بزرگسالان) و یاسمن جباری، سمانه هفت برادران، سارا دلاوری، زینب عبدالکریمی، مریم مجتبوی، هانیه هویدا و ملیکا مطلبی (رده سنی جوانان) آغاز شد و امروز جمعه با معرفی دو نفر برتر به پایان رسید.
صابره کبیری و سارا دلاوری بازیکنانی هستند که با کسب برتری در این رقابتها سهمیه حضور در تیم ملی بدمینتون بانوان را به دست آوردند. پیش از این سحر زمانیان، نگین امیریپور و آرام سجادی به عنوان اعضای تیم ملی بدمینتون برای شرکت در رقابتهای بینالمللی بحرین معرفی شده بودند.
مسابقات بدمینتون بینالمللی بحرین 9 تا 13 آذرماه برگزار میشود.
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