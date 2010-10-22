میزبانان جشنواره فیلم کوتاه تهران مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، استان‌های قزوین، گیلان، خراسان رضوی، یزد، فارس، خوزستان، کردستان و کرمان به عنوان میزبانان همزمان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب شدند.

جشنواره فیلم کوتاه تهران به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی و جشن فیلمسازان و سینماگران جوان و فعالان عرصه فیلم کوتاه کشور امسال در قالب دو بخش اصلی سینمای ملی و سینمای بین‌الملل و با زیرمجموعه‌هایی چون مسابقه ملی، پرتوی ایمان، چشم‌انداز سرزمین زیبای ما، چراغ راه، بخش جنبی و بخش مسابقه بین‌الملل نیز شامل مسابقه بین‌الملل، مسابقه آسیا (جلوه‌گاه شرق) و جهان اسلام توسط انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری موسسه امور جشنواره‌ها به منظور ارزیابی و معرفی بهترین تولیدات یک‌ساله فیلم کوتاه ایران و سایر کشورهای جهان برگزار می‌شود.

بیست وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 28 آبان تا سوم آذرماه برگزار می‌شود.