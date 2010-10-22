استقبال مردم قم از رهبر پیام پیروزی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین نمازجمعه این هفته بجنورد اظهار داشت: دولتهای مستکبر دنیا بدانند این استقبال از رهبر معظم رهبری در قم و استقبال مردم لبنان از رئیس جمهور اسلامی ایران پیامی برای آنها دارد و باید گفت که پیام فتح و پیروزی است و زمان زورگویی به پایان رسیده و غلبه بر آنها فرارسیده است.

وی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه گفت: این طرح درحقیقت جراحی مشکلات اقتصادی است که دولت برای اجرای عدالت و مساوات بیشتر در جامعه به نفع مردم اجرا می کند.



مهمان نواز از مسئولان و مردم خواست تا آنانی که نسبت به این طرح آشنایی ندارند را آگاه کنند.



وی تصریح کرد: کسانی هستند که در این بین می خواهند بازار سیاه از طریق احتکار درست کنند و باید به آن دسته از محتکران گفت که افراد محتکر بنا به حدیت نبوی (ص) افراد ملعونی هستند که هیچ جایگاهی از لحاظ دین ندارند.



نماینده مردم خراسان شمالی در خبرگان رهبری گفت: آنگاه که دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می خواهد کاری انجام دهد دشمنان می خواهند وارد عمل شوند و از طرق مختلف می خواهند جلوی راه و روند کار را بوسیله خودمان بگیرند و نگذارند کار به طور صحیح انجام شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: این روزها روزهای سرنوشت سازی است برای ملت ایران و ملتهای جهان هم اکنون با خطرات بزرگی مواجه هستیم اگر در گذشته با جنگهای فیزیکی روبرو بودیم امروزه با جنگ نرم باید مبازره کنیم که بسیار مشکل تر از مبارزه با جنگ های دیگر است.



آیت الله مهمان نواز اظهار داشت: ملت ایران هشت سال در برابر همه دشمنان خود مقاومت آنچنانی کرد و شهدایی را تقدیم کرد ولی امروز وضعیت تغییر کرده است، مسئولان نظام مردم را در جریان وسعت خرابکاری این جنگ قرار دهند.



وی در خطبه اول خود نیز ضمن رعایت تقوای الهی بیان کرد: اگر انسانها راه ترک معصیت و گناه را بروند و راه خدایی را پیش بگیرند بر اساس آیات قرآن پروردگار دربهای رحمت خود را به زمین و آسمان دستور می دهد باز شوند.



امام جمعه بجنورد همچنین ضمن تبریک میلاد خجسته امام رضا(ع) با اشاره به حدیت این امام همام گفت: امام رضا(ع) گفته کسی که به زیارت قبر من بیاید من در سه جای وحشتناک به مدد زائر قبرم می رسم، اول در شب اول قبر، دوم؛ سر پل صراط، و سوم؛ آنگاه که عملهای انسانها را وزنه می کنند.



وی به نماز گزاران اظهار داشت: روز بیست وسوم تا بیست وپنجم ذی القعده روزهای زیارتی خاص حضرت ثامن الحجج(ع) است که بنا به برخی اقوال روز شهادت ایشان هست خوبست در این ایام توجه خاصی به زیارت آن امام(ع) و ادعیه مربوطه داشته باشیم.