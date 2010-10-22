به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی جکسن که در گفتگویی با تلویزیون نیوزیلند شرکت کرده بود ضمن اعلام این مطلب هلن کلی رئیس اتحادیه ملی تجارت نیوزیلند را نیز مورد عتاب قرار داد. جکسن درباره کلی گفت: خانم کلی به گونه‌ای رفتار می‌کند که انگار از فیلمسازی سر رشته دارد در حالی که از زیر و بم سینما کمترین چیزی نمی‌داند.

کلی در هفته‌های اخیر از تحریم فیلم "هابیت" از سوی اتحادیه‌های بازیگری حمایت کرده و در نهایت باعث شد که استودیوی برادران وارنر تهیه‌کننده پروژه تصمیم به انتقال پروژه از نیوزیلند به جایی دیگر را اتخاذ کند.

جکسن افزود: یک ماه پیش کسی فکرش را هم نمی‌کرد که ممکن است این اختلافات باعث جابجایی مکان فیلمبرداری "هابیت" شود. اما اعتراضات و تحریم‌ها باعث نگرانی مدیران وارنر شد. ما بسیار کوشیدیم که بحران به وجود آمده را مدیریت کنیم. این روزها خویشتن‌داری در کشور ما (نیوزیلند) از میان رفته و این امر به پروژه عظیم "هابیت" و اعتبار کشور لطمه فراوانی زده است.

