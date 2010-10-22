بخش ادبیات داستانی دوسالانه دفاع مقدس ارتقا کیفی داشته است

کامران پارسی‌نژاد سرداور بخش "ادبیات داستانی" سیزدهمین جشنواره دوسالانه کتاب دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کار داوری بخش ادبیات داستانی در دو زیرشاخه رمان و داستان کوتاه به پایان رسیده و هیئت داوران در زیرشاخه "مجموعه داستان کوتاه" سه اثر را حائز رتبه‌های اول، دوم و سوم دانسته و از یک اثر تقدیر خواهند کرد. در همین گروه و در زیرشاخه "رمان" یک اثر حائز رتبه اول شده و یک اثر نیز عنوان تقدیری را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: داوری‌ها بدین شکل بود که ابتدا 80 اثر به گروه داوران متشکل از راضیه تجار، فیروز زنوزی جلالی و من سپرده شد که در بررسی آثار به این نتیجه رسیدیم که برخلاف سال‌های پیشین آثار این دوره از لحاظ ساختار و مضمون در جایگاه قابل قبولی قرار دارند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه به دلیل بالا بودن سطح کیفی آثار رسیده، داوری آنها نیز دشوارتر شده است بیان کرد: امسال رقابت تنگاتنگی بین آثار وجود داشت و همین امر کار داوری را سخت‌تر می‌کرد. پس از داوری اولیه 12 اثر به مرحله نیمه نهایی رسید که این رقم نسبت به سال‌های قبل بسیار بالاتر بود و در دوره‌های گذشته که من داور بودم گاه انتخاب 2 اثر برای مرحله نیمه نهایی محقق نمی‌شد ولی امسال آثار زیادی بودند که مایل بودیم به مرحله نیمه نهایی برسد که در نهایت 12 اثر انتخاب شد.

پارسی‌نژاد اضافه کرد: در نیمه نهایی باز هم رقابت نزدیک بود و اگر شرایط دوسالانه اجازه می‌داد ما به هر 12 اثر جایزه می‌دادیم و در نهایت هم با رایزنی‌های انجام شده با دبیرخانه توانستیم شرایطی فراهم کنیم که تعداد بیشتری از آثار انتخاب شوند و تعداد آثار برتر و تقدیری بخش "ادبیات داستانی" دوسالانه در این دوره بیشتر از دوره‌های پیشین است.

سرداور بخش "ادبیات داستانی" دوسالانه کتاب دفاع مقدس تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که در بررسی آثار این دوره بدان رسیدیم این بود که داستان‌ها از لحاظ ساختار و نثر قوی و مضامین تازه بوده و از لحاظ موضوعی هم با دوسالانه و ارزش‌های دفاع مقدسی هم‌سو بودند.

وی اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگر که در بررسی آثار بدان رسیدیم این بود که نویسندگانی که نام آنها شناخته شده نیست آثار خوبی داشتند . همچنین نویسندگان شهرستانی هم حضور فعال و خوبی داشتند که این نشان می‌دهد در دهه گذشته جریان ادبی خوبی در حوزه رمان و داستان کوتاه شکل گرفته است که منحصر به ژانر دفاع مقدس هم نیست.

این نویسنده تاکید کرد: آنچه در نوشته‌های این نسل جوان مشاهده می‌شد این بود که آنها هم تجارب گذشتگان را به خوبی به کار گرفته بودند و هم سعی داشتند حرف نو بزنند. این نسل جوان پس از سال‌ها رخوت در حوزه ادبیات داستانی ظهور کرده اند که جامعه ادبی کشور باید بیشتر به آنها توجه کند.

پارسی‌نژاد در پایان عنوان کرد: جریان بروز و ظهور این نسل جدید داستان‌نویسان را باید پس از یک دوره‌ای مورد بررسی قرار داد چراکه برای بررسی یک جریان باید یک دوره زمانی از آن بگذرد تا دلایل تاثیرگذار بر بروز ان جریان کاملا مشخص شود.