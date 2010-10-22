شهرک سازی اسرائیل مذاکرات صلح را تضعیف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "رابرت سری" نماینده ویژه سازمان ملل در امور خاورمیانه از سرعت گرفتن ساخت و ساز صهیونیستها در مناطق فلسطینی انتقاد کرد.

وی در گزارشی که به خبرگزاری آسوشیتدپرس ارائه کرده از آغاز ساخت دستکم 544 واحد مسکونی در کرانه باختری از زمان پایان یافتن مهلت 10 ماهه توقف شهرک سازی در ماه گذشته خبر داد.

سری با بیان اینکه این اقدام صهیونیستها مغایر با قوانین بین المللی است هشدار داد که ادامه شهرک سازی اعتماد طرف فلسطینی برای حضور در مذاکرات سازش را خدشه دار می کند.

در حالیکه تشکیلات خودگردان بارها از ادامه شهرک سازی انتقاد نموده و تهدید به خروج از مذاکرات سازش کرده، رژیم صهیونیستی همچنان بر ساخت و ساز در مناطق فلسطینی بویژه بیت المقدس پافشاری می کند.

پیش از این نیز شهرک سازی صهیونیستها مورد انتقاد "جیمی کارتر" رئیس جمهوری اسبق آمریکا که به تازگی از سرزمینهای اشغالی دیدار کرده، قرار گرفته است. وی از تاثیر منفی این اقدام بر مذاکرات سازش خاورمیانه ابراز نگرانی کرده است.