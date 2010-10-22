استقبال مردم قم از مقام معظم رهبری نشانه ولایتمداری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام صباحی در خطبه های نمازجمعه این هفته کرمان اظهارداشت: ولایت فقیه یکی از مهمترین ارزشهای انقلاب اسلامی است اما متاسفانه دشمنان در جریان جنگ نرم درصدد ضربه زدن به این پایه نظام اسلامی برآمدند.

وی با اشاره به اینکه هوشیاری مردم در بسیاری از صحنه های انقلاب اسلامی دشمنان را ناامید کرده است گفت: مردم ایران پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری همیشه با هوشیاری در صحنه حاضر هستند و دشمنان را مایوس می کنند.

امام جمعه موقت کرمان به استقبال گسترده مردم از مقام معظم رهبری در سفر به قم طی هفته گذشته اشاره کردند و گفت: این حماسه بار دیگر هوشیاری و ولایتمداری مردم ایران را نشان داد و تا زمانی که مردم ولایتمدار در صحنه هستند و با وحدت و بصیرت پیرو مقام معظم رهبری باشند دشمن ناکام خواهد بود.

وی این استقبال را با حماسه 15 خرداد ماه 42 مقایسه کرد و گفت: این حضور خط بطلانی بر توطئه های دشمنان کشید.

حجت الاسلام صباحی خاطرنشان کرد: یکی از تاثیرگذار ترین اقشار در جامعه و نظام اسلامی روحانیون هستند و همیشه در کنار مردم در راستای موفقیت کشور تلاش کرده اند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام همیشه شعار جدایی دین از سیاست و اسلام بدون روحانیت سرداده اند گفت: این مسئله توطئه دشمنان اسلام است.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: دشمن و استکبار همیشه درصدد ضربه زدن به نظام و روحانیون بوده اند زیرا معنویت را عامل شکست توطئه های خود می دانند اما روحانیت همیشه در صحنه های مختلف حضور داشته و این حضور ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه به برگزاری جشن گلریزان در کرمان اشاره کرد و گفت: برخی افراد که بعضا افرادی با آبرو هستند به دلیل وقایعی ناخواسته در زندان گرفتار شده اند و خیران باید در راستای آزادی این افراد گام بردارند.

امام جمعه موقت کرمان خواستار توجه جامعه به کمک رسانی در جهت آزادی این افراد شد و گفت: خیران می توانند با توجه به مشکلات مالی این افراد زمینه آزادی آنها را فراهم کنند.