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۳۰ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

شورای جهانی کلیساها:

مسلمانان و مسیحیان نهادهای مشترک مقابله با مناقشات تشکیل دهند

مسلمانان و مسیحیان نهادهای مشترک مقابله با مناقشات تشکیل دهند

دبیرکل شورای جهانی کلیساها تأکید کرد رهبران مسلمان و مسیحی به نهادهای دائمی مشترک مرتبط با یکدیگر برای مقابله با تنشها و مناقشاتی نیاز دارند که دین نیز بخشی از آن را تشکیل داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی الکشیا، اسلاو فیکسه تیوت دبیرکل شورای جهانی کلیساها طی سخنرانی در کمیسیون امور بین المللی شورای جهانی کلیساها اظهار داشت: نقش دین در بافت سیاسی و جغرافیایی به سرعت در حال تغییر است و از آنجا که دین نقش قابل تحسینی برای ترویج عدالت و صلح ایفا می کند در قرن بیست و یکم این نقش قطعی تر شده است.

وی افزود: در دهه های اخیر بسیاری از ادیان شاهد احیای معنوی بودند که این امر در برخی کشورها به ظهور گروه ها، نهادها و جنبشهای دینی منتهی شده است. تغییر زمینه جغرافیایی - سیاسی فرصتهایی را برای بازیگران سیاسی فراهم کرده تا از قدرت دین برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

وی تأکید کرد: جنبشهای افراط گرای دینی نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده ، به قطبی شدن جدی اجتماعی منتهی شده و در ازدیاد مناقشات سهمی برعهده دارند. نقش دین در بسیاری از مناقشات دنیا قابل تعمل است از این روز ضرورت همکاری های بین دینی برای رفع این شرایط بیش از پیش مورد تأکید قرار می گیرد.

تویت در رابطه با گفتگوی بین دینی بر ضرورت تعامل پویا میان گفتگوی بین دینی و آزادی دینی تأکید کرد و گفت: گفتگو باید برپایه آزادی حقیقی باشد.

قرار است شورای جهانی کلیساها و چندین سازمان اسلامی در ماه نوامبر جلسه هم اندیشی را در ژنو با هدف بررسی راهبردهای مشترک میان مسیحیان و مسلمانان در تمام سطح از جمله رویکردهای دینی برای اقدام مشترک مسلمانان و مسیحیان برگزار کنند.

کد مطلب 1175919

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